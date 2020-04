Vierme găsit în meniul zilei al unui restaurant. Manager: "Nu e de la noi"

O femeie a reclamat în mediul online și la Comisariatul pentru Protecția Consumatorului Bihor că a găsit un vierme în meniul zilei achiziționat de la un restaurant din Oradea.

„Scopul acestei postări este strict preventiv și informativ! În jurul orei 12.00, meniul zilei (27 lei) comandat de la Spoon Grill Bar, s-a transformat într-o experiență mai puțin "savuroasă". ANPC-ul a fost deja anunțat", este mesajul însoțit de imagini și un scurt videoclip cu preparatul.

Femeia a comandat două meniuri identice de la restaurant, însă spune că doar în unul dintre acestea a găsit un vierme.

Potrivit imaginilor postate de aceasta, viermele se afla pe o bucată de pui. Mai exact, pe un steak de pui marinat în plante aromatice servit cu risotto alla Milanese și sos blue cheese.

Managerul locaţiei spune că viermele nu avea cum să provină din restaurant, mai ales că steakul de pui este gătit pe grătar.

„Doamna a venit personal la restaurant pentru a face o plângere. Noi ne-am oferit să îi restituim banii pentru cele două meniuri, însă nu a fost de acord. Soțul dânsei ne-a înaintat propunerea de a le face o ofertă și chiar ne-a dat ultimatum pentru aceasta. Ulterior, acesta a spus că uită tot dacă le virăm în cont 2.000 de lei. Am refuzat și le-am transmis să facă ce cred ei de cuviință, pentru că viermele nu este de la noi", a precizat pentru Bihon.ro managerul restaurantului.

Cei doi au depus o plângere la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bihor, care au și efectuat un control în cursul zilei de marți, 28 aprilie. În urma inspecției, echipa de control a CJPC Bihor nu a găsit insecte sau urme de proveniență a viermelui.

„Ca urmare a reclamației unui consumator privind prezenta unui vierme in meniul cumpărat de la Restaurantul Spoon Oradea, cu celeritate, comisarii CJPC Bihor au efectuat o acțiune de control la prestatorul de servicii, acesta fiind sancționat contravențional pentru abateri constatate conform prevederilor legale din domeniul protecției consumatorilor.

Reclamația a fost închisă drept nesoluționabilă, în unitate nefiind regăsite insecte, materia primă și produsele finite – preparatele culinare neprezentând semne de infestare", ne-a transmis Giani Bura, inspectorul şef al CJPC Bihor.

Managerul restaurantului mai suține că viermele nu provine din restaurant, argumentând că folosesc doar produse proaspete, dar și că iau acum în calcul acționarea în judecată a reclamanților, pentru prejudiciile cauzate. „O să ne consultăm cu un avocat și vom decide dacă îi vom acționa în judecată", a conchis managerul.

Iată varianta reclamanţilor.

"Luni, in data de 27.04 am comandat 2 meniuri de la Spoon. Acestea au ajuns, totul in regula la prima vedere. Dup ce am terminat supa, eu si sotul meu am deschis sa mancam felul 2 (pui cu sos si orez). Sotul meu in timp ce manca, doar vad ca se ridica si scuipa tot si incepe sa vomite pe masa, initial nu intelegeam ce se intampla. A muscat din pui si din ardei copt, iar urmatorul moment a fost sa vada viermele acela pe pui. Ni s-a facut rau instant. Eram in timpul pauzei de masa si am avut 7 colegi martori, toti au vazut viermele si nu ne venea sa credem.

Am luat legatura cu cei de la Spoon, iar ei au recunoscut si au afirmat ca au mai avut probleme acum 2 luni cu VIERMI si ca sunt de la ardeii copti. Atat bucatarul, cat si ospatara si managerul cu care am vorbit ne-au zis ca au mai avut aceasta problema, si pur si simplu nu intelegeam cum au putut sa aibe aceasta problema si sa NU o rezolve, sa continue cu astfel de cazuri.

Dupa acestea, am discutat cu avocatul nostru. Am cerut 2.000 lei ca si penalizare pentru ceea ce ni s-a intamplat, pentru daune morale si pentru a fi o invatatura ca sa-si asume aceste lucruri, sa verifice cu cea mai stricta atentie tot ce pune in farfuria clientului, pentru ca risca sanatatea oamenilor, si nu ca sa «inchid ochii».

Imi doresc ca niciunui alt cetatean sa nu i se mai inample o astfel de experienta si sa fie luate toate masurile necesare de precautie", este mesajul transmis de reclamanți, potrivit bihon.ro.