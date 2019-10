VIITORUL - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV. CFR Cluj continuă să fie lider în Liga 1, cu 24 de puncte, însă vine după înfrângerea din grupele Europa League, 0-2 pe terenul lui Celtic. De partea cealaltă, Viitorul e pe poziția a treia, cu 21 de puncte.

„Un meci mare, cu o echipă foarte bună, o echipă europeană din toate punctele de vedere. O echipă cu un antrenor experimentat, cu ambiția de a câștiga fiecare meci”, a declarat Gheorghe Hagi, antrenor Viitorul.

Bogdan Țîru, căpitan FC Viitorul: „CFR este o echipă experimentată, cu jucători foarte buni, care trec printr-un moment bun”.

ECHIPELE PROBABILE

Viitorul: 43. Căbuz - 2. R. Boboc, 5. Mladen, 15. Țâru, 6. De Nooijer - 77. Vl. Achim, 18. Artean, 13. C. Matei - 19. Houri, 7. Rivaldinho, 9. G. Iancu

Rezerve: 12. Cojocaru, 11. G. Ganea, 17. A. Ciobanu, 20. S. Filip, 21. P. Iacob, 27. M. Dulca, 30. Calcan

Absenți: Ghiță, Eric (accidentați)

Antrenor: Gică Hagi

CFR Cluj: 87. Arlauskis - 77. Peteleu, 55. Vinicius, 21. Boli, 45. Camora - 94. Itu, 37. Bordeianu, 19. Culio - 10. Deac, 90. L. Traore, 18. Costache

Rezerve: 33. A. Rus, 2. Pașcanu, 7. Păun, 8. Djokovic, 23. Golofca, 92. Cestor

Antrenor: Dan Petrescu

Stadion: Academia Gheorghe Hagi

Arbitri: George Găman (Craiova) / Asistenți: Daniel Mitruți (Craiova), Ciprian Danșa (Satu Mare) / Rezervă: Horia Mladinovici (București)

La meciul de la Ovidiu, atât managerul tehnic al Viitorului, Gică Hagi, cât şi antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, vor reveni pe bancă, după ce şi-au ispăşit suspendările. Hagi îşi regăseşte echipa pe locul al treilea, cu 21 de puncte, la două puncte de U Craiova, a doua clasată, şi la trei lungimi de liderul CFR Cluj

"Revin pe bancă şi atât. E bine că revin pe bancă. Restul, nu are rost. Mă bucur când sunt pe bancă, îmi place să fiu pe bancă. Viitorul e singurul club din România care de patru ani şi ceva are acelaşi antrenor. Când un om stă atâta timp înseamnă că şi-a pus amprenta şi când el lipseşte de acolo e ca şi cum a jucat Hagi 18 ani la echipa naţională şi când a plecat de la echipa naţională a lăsat un gol. Am jucat de la egal la egal cu ei de fiecare dată.

Şi noi suntem puternici şi noi sutnem buni şi noi ştim să jucăm fotbal. Ei sunt în formă, sunt o echipă bună, dar cred că şi noi suntem buni.

Meci acasă, meci mare, cu o echipă foarte bună, cu o echipă europeană, din toate punctele de vedere, nu doar aşa cum am spus la alte meciuri, ei sunt în Europa. O echipă care a demonstrat că e foarte bună, cu un antrenor experimentat şi cu ambiţia să câştige fiecare meci. Noi încercăm să fim noi, să ne luăm cele trei puncte. Ar fi trei puncte importante pentru noi, în lupta noastră de a intra în play-off.

Nu-mi doresc foarte multe ocazii, îmi doresc să câştigăm, să luăm cele 3 puncte şi să marcăm, pentru că, cu siguranţă, dacă vrei să câştigi, trebuie să marchezi. Va fi greu cu CFR, dar am încredere că echipa poate să facă, pentru că suntem o echipă care marcăm în acest an foarte mult", a declarat Gică Hagi, înaintea partidei.

CFR Cluj vine după înfrângerea suferit la Glasgow, în faţa lui Celtic, cu scorul de 2-0, în cea de-a doua rundă a grupelor Europa League.

"Nu e uşor să fii tot pe drumuri, nu putem pregăti foarte bine meciurile, e clar că e şi puţină oboseală, dar nu avem ce face, suntem jucători profesionişti, pentru asta suntem plătiţi. E clar că ne aşteaptă mâine un meci greu, Viitorul e o echipă foarte bună, o echipă foarte periculoasă. O echipă care are foarte mult posesia, atacă foarte mult, eu cred că va fi un meci frumos.

Noi ne gândim să câştigăm, pentru că suntem echipa de pe primul loc şi e normal când eşti acolo, sus, te gândeşti la orice meci să câştigi. Aşa am fost învăţaţi, să intrăm pe teren cu gândul numai la victorie, indiferent ce adversar întâlnim.

Nu ştiu acum dacă va fi un festival de goluri, cert e că va fi un meci frumos, între două echipe bune, două echipe cu jucători foarte buni, eu cred că va fi un meci echilibrat", a declarat Dan Petrescu.

Dan Petrescu ar putea pleca din nou de CFR Cluj. Anunţul oficial făcut în ziua meciului cu Viitorul

Antrenorul Dmitri Hohlov a demisionat după ce echipa lui, Dinamo Moscova, a fost învinsă, vineri, în deplasare, cu scorul de 2-0, de Orenburg, în etapa a XII-a a primei ligi din Rusia. Hohlov a demisionat, sâmbătă, din cauza rezultatelor slabe, iar conducerea clubului îi caută acum înlocuitor. Formaţia va fi condusă până la numirea unui nou antrenor principal de Kirill Novikov, tehnicianul echipei de tineret. Dinamo este pe locul 15 în clasament, penultimul, retrogradabil, cu 10 puncte, din două victorii şi patru rezultate de egalitate.

Presa rusă a scris că numele lui Dan Petrescu se află pe lista cu posibili tehnicieni care ar putea prelua echipa, alături de Kurban Berdiev, Oleg Kononov, cu puţine şanse, deoarece ar urma să preia pe PAOK Salonic, şi Alexander Haţkevici.

"Lui Dan Petrescu i-ar plăcea să revină"

Nicolae Pîrnău, agentul lui Petrescu, a declarat că există posibilitatea ca antrenorului să se despartă de campioana României, CFR Cluj.

"Nu ştiu dacă Dan Petrescu este pe lista posibililor antrenori ai echipei Dinamo, deoarece nu am acea listă. Pot să spun sigur că Petrescu a petrecut o perioadă bună în Rusia, la Dinamo Moscova în particular, şi i-ar plăcea să revină. În grupele Ligii Europa, a învins pe Lazio şi a pierdut cu Celtic. Există posibilitatea ca el să-şi încheie contractul cu CFR Cluj. Dacă ar fi o ofertă de la Dinamo, nu cred că ar fi vreun antrenor normal să o refuze, deoarece condiţiile şi campionatul Rusiei sunt o perspectivă atractivă", a declarat agentul.

Dan Petrescu a mai pregătit formaţia Dinamo Moscova, între august 2012 şi aprilie 2014. În primul sezon, el a preluat echipa de pe ultimul loc al campionatului, fără niciun punct în patru etape, şi a dus-o aproape de cupele europene. El a mai antrenat în Rusia pe Kuban Krasnodar, de două ori.