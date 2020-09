VIITORUL - CRAIOVA (ora 21:00) LIVE STREAM VIDEO ONLINE în etapa a 3-a din LIGA 1

VIITORUL CRAIOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Florin Chivulete va arbitra meciul VIITORUL - CRAIOVA, ajutat de asistenţii Marius Nicoară și Andrei Constantinescu. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT şi LOOK PLUS transmit, luni, de la ora 21:00, VIITORUL CRAIOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE.

VIITORUL CRAIOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE. "Va fi un meci dificil, Craiova este o echipă bună şi trebuie să facem un meci foarte bun pentru a lua cele trei puncte. Trebuie să intrăm motivaţi, concentraţi şi sunt sigur că putem să câştigăm", a spus antrenorul dobrogenilor, Ruben de la Barrera, înainte de VIITORUL CRAIOVA.

VIITORUL CRAIOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE. "E un meci foarte important, dificil, ca toate din campionatul românesc. Venim după o pauză, ne-am pregătit şi vrem să câştigăm cele trei puncte, care ar fi foarte importante pentru noi. Viitorul nu parcurge o perioadă foarte bună, au schimbat antrenorul, nu mai este Gică Hagi, dar au jucători foarte buni. E puţin ciudat să nu-l văd pe bancă pe Gică Hagi, era de atâţia ani, oricum el controlează tot, ceea ce a făcut el acolo este ceva extraordinar, el rămâne un punct de reper în România. Jocul cu noul antrenor spaniol este puţin diferit, din ce am văzut în primele două etape", a declarat antrenorul oltenilor, Cristiano Bergodi. VIITORUL - CRAIOVA, meci contând pentru etapa a 3-a din LIGA 1, se joacă, luni, de la ora 21, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT LOOK PLUS.

VIITORUL CRAIOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Viitorul şi Craiova s-au mai întâlnit de 18 ori în Liga 1, de șase ori au câştigat dobrogenii, de șapte ori s-au impus oltenii, iar alte cinci partide s-au terminat la egalitate. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT şi LOOK PLUS transmit, luni, de la ora 21:00, VIITORUL CRAIOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE.

VIITORUL CRAIOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Echipele de start la meciul VIITORUL - CRAIOVA

VIITORUL: Cojocaru - Boboc, Mladen, V. Ghiță, De Nooijer - A. Ciobanu, Artean , Casap - V. Fernandez, Luckassen, G. Ganea. Antrenor: Ruben de la Barrera.

CRAIOVA: Pigliacelli - Vătăjelu, Bălașa, M. Constantin, Bancu - Nistor, Mateiu, Cicâldău - Baiaram, Koljic, Mihăilă. Antrenor: Cristiano Bergodi.

VIITORUL CRAIOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE. VIITORUL - CRAIOVA, meci contând pentru etapa a 3-a din LIGA 1, se joacă, luni, de la ora 21, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT LOOK PLUS. Viitorul este fără victorie în acest sezon, în timp ce Craiova are punctaj maxim după primele două etape. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT şi LOOK PLUS transmit, luni, de la ora 21:00, VIITORUL CRAIOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE.