Vinerea Mare. Semnificaţii şi tradiţii. Denia Prohodului. Ce trebuie să faci în Vinerea Mare ca să fii sănătos

Este una dintre cele trei zile de sarbatoare religioasa crestina numite „Triduum Sacrum" din care face parte Joia Mare, Vinerea Mare si Sambata Mare. Dupa credinta crestina, in aceasta zi a fost rastignit si a murit pe cruce Iisus Hristos, pentru rascumpararea neamului omenesc de sub jugul pacatului stramosesc. Unii crestini tin in aceasta zi un post sever, numit si post negru.

Vinerea Mare. Semnificatii si traditii

In Vinerea Mare se face pomenire la Patimile lui Hristos. Vinerea Mare nu este bine sa mananci urzici si nu e bine sa fie folosit otetul, pentru ca pe cruce Iisus a fost batut cu urzici, iar buzele Mantuitorului au fost udate cu otet.

In Vinerea Mare nu se savarseste niciuna dintre cele trei Sfinte Liturghii. Ceremonia principala din aceasta zi este scoaterea Sfantului Epitaf din altar si asezarea lui pe o masa in mijlocul bisericii. Din strabuni se stie ca prin scoaterea Sfantului Epitaf retraim coborarea de pe Cruce a lui Hristos si pregatirea Trupului Sau pentru inmormantare.

In Vinerea Mare, seara, se canta Prohodul si se inconjoara biserica cu Sfantul Epitaf, care simbolizeaza trupul Mantuitorului. Dupa procesiunea din jurul bisericii, Sfantul Epitaf este asezat pe Sfanta Masa din altar, unde ramane pana la Inaltare. Punerea pe Sfanta Masa reprezinta punerea Domnului in mormant

La terminarea slujbei se seara din Vinerea Mare, femeile obisnuiesc sa mearga la morminte, unde aprind lumanari si-si jelesc mortii. La sfarsitul slujbei, preotul imparte uneori florile aduse, care erau considerate a fi bune de leac. In trecut, lumea pleca acasa cu lumanarile aprinse pe drum, ca sa afle si mortii de venirea zilelor mari. Acestia ocoleau casa de trei ori si, atunci cand intrau, se inchinau, faceau cate o cruce cu lumanarea aprinsa in cei patru pereti sau doar la grinda de la intrare si pastrau lumanarea pentru vremuri negre.

