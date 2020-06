Violenţe în SUA. Statuia lui Cristofor Columb a fost incendiată şi aruncată în lac. "Columb înseamnă genocid!" VIDEO

Protestarii au justificat că descoperitorul Americii este "un criminal și că nu trebuie să existe omagiu pentru el: Columb înseamnă genocid!". Statuia lui Columb (1451-1506), ridicată în decembrie din 1927, a fost de zeci de ori ținta distrugerilor.

Alături de monumentele din SUA, statuile unor comercianți de sclavi și colonialiști au fost doborâte și în Marea Britanie și Belgia în ultimele zile, pe măsură ce mișcarea se răspândește în toată lumea.

Potrivit presei americane, protestatarii de la Richmond au înlocuit Ziua lui Columb cu "Ziua poporului negru", iar statuia a fost vandalizată ca semn al "revoltei negrilor asupra violenței pe care Columb a aplicat-o nativilor americani". Columbus Day este o sărbătoare federală menită să marcheze sosirea lui Cristofor Columb pe pământ american, în 1492. Protestatarii susțin că ar trebui comemorate victimele colonizării europene, mai degrabă decât cuceritorii din Lumea Nouă.

A statue of Christopher Columbus has been pulled down, set alight and thrown in a lake by protesters in Richmond, Virginia.



