Violenţele din Catalonia ameninţă El Clasico. Meciul Barcelona-Real Madrid, în pericol să nu se mai joace sau să fie mutat

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net La Liga a cerut Federației Spaniole de Fotbal ca "El Clasico" de pe 26 octombrie să se dispute pe Santiago Bernabeu, și nu pe Camp Nou, așa cum era programat inițial. Real Madrid a declarat deja că nu e de acord cu această propunere. Totuşi sunt mai multe scenarii luate în calcul, ţinând seama că violenţele au atins cote maxime în Catalonia, iar situaţia este extrem de tensionată. Agenția spaniolă EFE anunță o ipoteză și mai surpinzătoare, anunţând că partida ar putea fi chiar suspendată și reprogramată ulterior. Decizia trebuie să fie luată la comun de către Comitetul Executiv La Liga și Federația Spaniolă de Fotbal. Cele două organe au amânat, însă, luarea unei decizii, pentru o săptămână. O întâlnire oficială va avea loc abia miercurea viitoare, cu doar trei zile înaintea partidei. Abia atunci se va decida dacă și unde se va juca primul "El Clasico" al acestui sezon. Real Madrid a transmis deja că nu este de acord ca marele meci cu Barcelona să fie mutat pe Santiago Bernabeu. Totodată, Real Madrid s-a arătat dispusă să accepte o amânare a derby-ului, până când situația în Catalonia se va calma. Pe de altă parte, o propunere inedită a venit din Argentina. Prestigiosul ziar "Ole", din țara tangoului, a lansat varianta ca Barcelona - Real să se dispute la Buenos Aires. El Clasico ar trebui să se dispute pe Camp Nou, dar La Liga se gândește serios să-l amâne, sau să-i schimbe locul de disputare, din cauza protestelor care au loc în Catalonia. "Ce ar fi să vină să joace în Argentina? În contra partidă cu decizia din finalul anului trecut...", scriu argentinienii de la "Ole", citați de FCBN, făcând referire la faptul că Boca - River, din finala Cupei Libertadores, s-a jucat în decembrie, pe Bernabeu. loading...

