Viorel Lis, chemat de urgenţă în INSTANŢĂ. Cine şi de ce i-a deschis PROCES fostului primar al Capitalei

Viorel Lis a fost reclamat de trei peroane, care au solicitat la Judecătoria Curtea de Argeş să se stabilească limitele unor terenuri moştenite de fostul edil al Capitalei. Prin acţiunea respectivă, conform legii, se urmăreşte determinarea, prin hotărâre judecătorească, a limitelor dintre două proprietăţi vecine şi delimitarea clară, prin semne exterioare, întinderea celor două terenuri.

În urmă cu 15 ani, Viorel Lis declara despre moştenirea din judeţul Argeş: "În timpul mandatului n-am avut nici o firmă. Un lucru mai de preţ era casa părintească de la Curtea de Argeş, pe care am extins-o cu o cameră. În plus mai aveam patru hectare de pământ, moştenite de la părinţi. În urma divorţului am cumpărat o casă pe Tunari. Am renovat-o şi apoi am închiriat-o, ca să mai scot un ban. Acum stau într-un apartament cu două camere, în zona Dristor. L-am cumpărat împreună cu Oana".