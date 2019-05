Viorica Dăncilă: "Aşteptăm motivarea preşedintelui pentru respingerea miniştrilor, să vedem dacă sunt motive de legalitate"

"Așteptăm motivarea pentru respingerea celor trei propuneri. Nu am făcut o referire la o persoană anume. Am observat că în societatea românească apar aceste manifestări de ură, dezbinare, jigniri. Am făcut o referire la modul general, nu la o anumită persoană. Președintele trebuie să ne dea motivarea respingerii, pentru că oportunitatea unor miniștri revine primului ministru. Prim ministrul răspunde pentru buna funcționare a Guvernului. Eu vreau să văd dacă sunt motive de legalitate, nu de oportunitate sau de pregătirea sau de lipsa de pregătire a cuiva”, a spus Dăncilă.

Un alt motiv de scandal între palatele Victoria şi Cotroceni este summitul UE de la Sibiu. Viorica Dăncilă nu a fost invitată la summitul de la Sibiu, de pe 9 mai, premierul menționând că este nepotrivită lipsa reprezentanților guvernului de la reuniune.

"Nu pot sa va spun daca merg, nu am fost invitata, daca voi fi invitata, voi merge. Aici e o contradictie, Guvernul a asigurat finantarea summitului, presedintele Consiliului European e premierul. Deci cum sa vorbesti de toate rezultatele, sunt 90 de dosare legislative incheiate, o munca titanica din partea guvernului, mi se pare nepotrivit ca tocmai cei care au muncit atat pentru Romania sa nu fie invitati la summit. Când am deschis presedintia rotativa, eu am spus atunci ca e nevoie de unitate, l-am invitat pe presedintele Iohannis, i-am dat posibilitatea sa vorbeasca primul, ca e presedinte. Nu am fost invitata. Vin toti liderii europeni, e un mesaj pentru intreaga Euripa. Cum putem vorbi de unitate când premierul care detine presedintia rotativa nu e invitat sa vorbeasca de realizari. E greu de inteles, dar sa speram ca cu credinta in suflet si mai mult consens vom da un semnal puternic pentru tara. Ce facem, lasam dezbinarea si lupta interna sa primeze?", a declarat Viorica Dancila vineri.