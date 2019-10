Viorica Dăncilă, despre demisia lui Felix Bănilă: Nu trebuie să folosim o tragedie ca temă de campanie electorală

"Dacă îmi amintesc eu bine, când a fost cazul Caracal, de care domnul preşedinte şi-a amintit după trei luni, dânsul era în vacanţă, eu m-am întors în Bucureşti şi am luat primele măsuri. Deci, eu cred că nu trebuie să folosim o tragedie ca o temă de campanie electorală. Aceste lucruri se pot discuta, s-au luat măsurile, trebuie să se mai ia măsuri, iar dacă dânsul vrea să ia măsuri pe Ministerul Afacerilor Interne, cred că în primul rând să numească un ministru al MAI. Şi ştiţi că în acest sens am trimis chiar o scrisoare către domnul preşedinte", a declarat marţi Viorica Dăncilă, la Ploieşti.

Primul ministru a adăugat că i "se pare un discurs de campanie electorală" şi nu vrea "să comentez mai mult".

"De fiecare dată am spus că pe Justiţie trebuie o analiză în domeniul Justiţiei. Dacă eu făceam acea afirmaţie pe care a făcut-o domnul preşedinte aseară (luni srara n.r.), să cer demisia cuiva, cred că era un scandal foarte mare acum. Eu cred că nu trebuie să intervenim în Justiţie (...). Este foarte uşor să ieşi public să ceri demisia cuiva", a afirmat Viorica Dăncilă.

Primul ministru a mai spus că a observat că preşedintele face "turnee".

"Eu am văzut că domnul preşedinte face turnee, mai nou face turnee cu avioane private, chiar în interiorul ţării, după câte am văzut eu. Eu nu am făcut turnee, am explicat foarte clar, de fiecare dată când am plecat într-o ţară, am plecat pentru promovarea României, pentru promovarea oportunităţilor economice şi de fiecare dată am semnat un acord de cooperare, am semnat cooperarea între ministere, am impulsionat relaţiile bilaterale", a susţinut Dăncilă.

Preşedintele Klaus Iohannis i-a cerut procurorului şef al DIICOT demisia din cauza dosarului Caracal. "Este imperativ ca greșelile din ultimele săptămâni să fie asumate cu responsabilitate și este nevoie de o schimbare la acest nivel, pentru a recredibiliza această instituție."