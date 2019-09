Dăncilă, supărată că Opoziţia a ignorat pactul cu PSD: Singurul lor plan este cel al austerităţii, al taxării şi al tăierilor

"Prin măsurile pe care le-am luat, prin implicare, curaj şi determinare veniturile tuturor românilor au crescut. Cadrele medicale, angajaţii din învăţământ, cei din construcţii, dar şi din alte sectoare, au în prezent venituri mult mai consistente decât în anul 2016. Am majorat substanţial şi veniturile pensionarilor. Prin creşterea în mai multe etape a punctului de pensie, seniorii României au în prezent pensii care au crescut în medie cu 55% faţă de decembrie 2016. Dacă la finalul anului 2016 pensia medie era de 885 de lei, în prezent a ajuns la 1368 lei. Îmi doresc să continuăm pe acest drum pentru că românii au dreptul la o viaţă mai bună care poate fi asigurată doar prin implicarea tuturor decidenţilor", a anunţat Viorica Dăncilă, la începutul şedinţei de guvern.

Acesta a fost şi motivul pentru care a propus pactul pentru bunăstarea românilor, dorind o garanţie scrisă că românii nu vor mai trece prin experienţa tăierii veniturilor, a completat Dăncilă.

"De aceea am propus la finalul săptămânii trecute, pactul pentru bunăstarea românilor. Nu am cerut mult. Am cerut doar o garanţie scrisă că românii nu vor mai trece niciodată prin experienţa tăierii veniturilor. De asemenea, am cerut o minimă garanţie că mediul de afaceri autohton nu va fi sufocat de taxe, ci va fi sprijinit în continuare să se dezvolte. Din păcate, liderii opoziţiei, în frunte cu preşedintele Iohannis, fie au ales să ignore acest document, fie au condiţionat semnarea sa de obţinerea unor avantaje electorale", a menţionat premierul.

În opinia premierului, "aceşti politicieni ne-au arătat că nu îi interesează soarta oamenilor, (...) ne-au arătat că, în lipsa unei program de guvernare, singurul lor plan este cel al austerităţii, al taxării şi al tăierilor".