Viorica Dăncilă, despre şansele moţiunii de cenzură: Nu am emoţii, am încredere în colegi şi partenerii de alianţă

„Nu am nicio emoţie, am încredere în colegii mei, am încredere în partenerii de alianţă", a declarat Viorica Dăncilă, potrivit Mediafax.

Întrebat dacă va discuta cu parlamentarii din PSD sau cu liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, şeful Executivului a răspuns că nu mai este necesar.

„Nu cred că este nevoie. Sunt oameni încare am încredere. Oameni care dau dovadă de foarte multă responsabilitate şi astăzi vom vedea rezultatul", a răspuns Dăncilă.