Viorica Dăncilă, după dezvăluirile lui Dragnea privind graţierea: "Nu a înţeles un lucru, nu eram sluga lui"

Virorica Dăncilă a replicat imediat după dezvăluirile lui Dragnea. Dăncilă a precizat că Dragnea a făcut presiuni asupra ei și că nu avea de gând să dea OUG de amnistie și grațiere pentru că "(...) am considerat că interesul României primează(...) eram premierul României, nu sluga lui."

"Cât timp am fost prim-ministru nu am dat nicio ordonanță de urgență pe justiție! Și nu am avut niciodată vreo inițiativă pro-amnistie și pro-grațiere!

Sunt sigură că acest lucru l-a iritat pe domnul Liviu Dragnea, dar am considerat că interesul României primează. N-am vrut să fac ceva ce știam sigur că e rău pentru țară.Confirm din nou: au fost presiuni din partea domnului Dragnea pe tema amnistiei și grațierii. Timp de mai multe luni de zile au venit direct și indirect sugestii, recomandări, idei, pe care însă le-am respins.

Liviu Dragnea: "Despre amnistie şi graţiere am avut o discuţie cu doamna Dăncilă. A zis că este hotărâtă să dea amnistie"

Domnul Dragnea n-a primit bine aceste refuzuri și-l enerva probabil faptul că nu mă poate manevra. Probabil că domnul Dragnea n-a înțeles un lucru: că eram premierul României, nu sluga lui. Am ținut să onorez funcția și să-mi fac datoria față de români.", punctează Viorica Dăncilă.

Dragnea a mai declarat că Dăncilă "se trezea foarte des vorbind" despre faptul că nu îl va graţia, deşi el nu intenţionează să faă o astfel de cerere. "pentru că graţierea o cer oamenii vinovaţi". Dragnea a prezentat şi propria variantă cu privire la întâlnirea avută în sediul PSD din Băneasa cu Călin Popescu Tăriceanu, Dăncilă şi Tudorel Toader, la acel moment ministru al Justiţiei, calificând drept minciună afirmaţia conform căreia a solicitat atunci insistent modificarea Codului penal.

"Acum, despre amnistie şi graţiere, prima discuţie cu doamna Dăncilă eu am avut-o în februarie-martie, nu mai ţin minte exact, 2018, pe Valea Prahovei, într-o duminică după-amiază sau sâmbătă, eram acolo cu familiile şi tocmai se însera, era zăpadă şi mi-a zis: "Domnul preşedinte, aş vrea să ieşim puţin afară să vorbim ceva". Am ieşit şi mi-a spus că e hotărâtă să dea amnistie. Ordonanţă de amnistie. Bine! I-am spus să se gândească bine, să ţină cont de faptul că eu nu i-am pus o astfel de condiţie atunci când a fost propusă pentru funcţia de prim-ministru şi nu am avut o discuţie pe această temă până în momentul ăla, când ea mi-a spus că ea vrea să dea acea ordonanţă, completând că ea cât a fost europarlamentar a fost foarte activă şi a avut foarte multe poziţii în legătură cu nedreptăţile din justiţie şi a avut multe dosare care au fost contrafăcute şi că trebuie să existe în România un moment zero şi că nu îi tremură genunchii", a relatat Dragnea la Realitatea Plus.

Liviu Dragnea a susţinut că el nu i-a cerut Vioricăi Dăncilă să facă un astfel de demers şi că i-a precizat că nu mai vrea să discute pe acest subiect.

"Am spus: "Viorica, sunt decizii ale tale. Dacă ţi le asumi, bine, dacă nu, e în regulă. Dar reţine că eu nu îţi cer, nu fac presiuni, nu am discutat despre aşa ceva şi nu vreau să mai discut". Deci, nu se poate vorbi despre presiune. A, că ulterior, peste câteva luni, venea şi îmi spunea nu mai vrea să dea amnistie. Peste alte câteva luni iar venea şi îmi spunea: Cred că trebuie să dau amnistie. Eu nu stau să intru în discuţii din astea cu doamna Dăncilă, cu domnul Toader, sincer, chiar nu mă interesează. Aceşti doi oameni sunt un capitol încheiat pentru mine", a declarat fostul lider PSD.

El a mai declarat că Viorica Dăncilă "se trezea foarte des vorbind" despre faptul că nu îl va graţia.

"Probabil că erau reporteri care erau rugaţi de consilierii dumneaei să pună întrebarea asta. Chiar eram foarte nervos şi voiam să-i spun atunci aşa: "Doamna candidat, nu mai vorbi despre faptul că nu o să mă graţiezi pe mine, că eu nu o să scriu o cerere de graţiere nici adresată ţie, nici adresată lui Iohannis, pentru că graţierea o cer oamenii vinovaţi. Eu sunt adus aici nevinovat şi nu am de ce să cer graţiere"", a mai povestit Liviu Dragnea.

Dragnea a prezentat şi propria variantă a întâlnirii despre care fostul ministrul al Justiţiei Tudorel Toader şi fostul premier Viorica Dăncilă au relatat că a avut loc la sediul PSD din Băneasa, a durat patru şi la care el liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, au solicitat „insistent" promovarea unei OUG de modificare a Codului Penal.

"În legătură cu afirmaţiile dumneaei şi ale domnului Tudorel Toader, un ministru pe care eu l-am respectat foarte mult şi cu care m-am purtat extrem de frumos, extrem de elegant, este foarte urâtă minciuna pe care a spus-o. Discuţiile despre întâlnirea de la sediul din Băneasa dintre domnul Tăriceanu, eu, doamna Dăncilă, domnul Toader, s-au întâmplat la sfârşit de ianuarie 2019, întâlnire generată de mine şi de Călin Tăriceanu pentru a stabili cu aceşti doi domni dacă ei vin cu ordonanţe pe codurile penale care erau în Parlament doar pe partea declarată constituţională sau noi mergem în Parlament. Discuţia a fost foarte clară, îmi aduc aminte şi acum. Domnul Tăriceanu îşi nota ce spun dumnealor şi eu, şi domnul Tăriceanu am spus: Spuneţi-ne dacă voi aveţi de gând la Guvern să iniţiaţi Ordonanţă de Urgenţă, spuneţi-ne şi atunci nu mai continuăm în Parlament. (...) Şi am spus: "Dacă voi nu daţi ordonanţă de urgenţă, noi continuăm procedura în Parlament", care se întrerupsese din cauza vacanţei parlamentare. Ei au stabilit amândoi un calendar, nu s-a discutat despre amnistie şi graţiere", a povestit fostul preşedinte al PSD.