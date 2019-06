Viorica Dăncilă: Ministerul Apărării ar putea prelua în administrare Cimitirul Valea Uzului

"Din start resping orice formă de manifestare extremistă, orice acţiune radicală, orice act de violenţă pe criterii etnice. Abordarea politică a unui astfel de subiect nu face decât să alimenteze conflictul, să genereze disensiuni şi să instige la ură. O resping cu fermitate. În această perioadă am căutat soluţii care să asigure tuturor cetăţenilor dreptul sfânt de a-şi cinsti eroii. Avem în vedere adoptarea unei soluţii prin care MApN să preia administrarea cimitirului Valea Uzului şi să oferim acestei necropole de război statutul de cimitir internaţional, având în vedere că aici sunt înhumaţi militari de mai multe naţionalităţi. Este o decizie pe care o vom lua in urma dialogului. MApN a propus omologilor din Ungaria organizarea unei întâlniri de lucru în perioada 24 - 28 iunie. Am convingerea că prin dialog şi cooperare vom găsi cele mai bune soluţii acceptate de toate părţile implicate, astfel încât situaţia sa revină la normal, iar pe viitor să nu mai existe astfel de tensiuni", a spus premierul în plenul Parlamentului.

Viorica Dăncilă a respins "categoric" insinuarea că evenimentele de la cimitirul din Valea Uzului ar fi fost puse în scenă de instituţii controlate de guvern.

"În ce mă priveşte, voi respecta minoritatea maghiară, indiferent de votul parlamentarilor UDMR de astăzi. Îi respect pe reprezentanţii tuturor minorităţilor, pentru că sunt cetăţeni români, iar eu sunt prim-ministrul tuturor românilor. Încă nu voi tolera şi cu atât mai puţin nu voi participa la punerea în scenă a unor provocări interetnice în România, iar prin asta cred că mi-am definit foarte clar poziţia", a adăugat premierul.

Cimitirul eroilor de la Valea Uzului se află în centrul unei dispute între autorităţile din comuna Sânmartin judeţul Harghita şi liderii UDMR, pe de o parte, şi autorităţile din Dărmăneşti judeţul Bacău, pe de altă parte.