Viorica Dăncilă: Nu am încă un răspuns de la preşedinte în privinţa nominalizărilor de miniştri

"Nu am încă un răspuns de la dl. preşedinte", a spus Viorica Dăncilă, răspunzând unei întrebări a jurnaliştilor înaintea CEx al PSD.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, după şedinţa coaliţiei, că a avut ieri o discuţie cu preşedintele Klaus Iohannis în care i-a motivat propunerile de remanieri, iar astăzi îl va suna. Ea a mai spus că până acum nu s-a discutat în coaliţie despre o remaniere mai largă, iar ALDE decide în privinţa miniştrilor acestui partid.

"Nu am discutat încă cu domnul preşedinte, am să sun. Am avut o discuţie ieri cu domnul preşedinte, am motivat de ce am avut aceste propuneri, am vorbit despre fiecare candidat în parte şi aştept acum ca domnul preşedinte să vină cu un răspuns referitor la cele trei portofolii în care avem interimari şi al căror mandat expiră mâine şi în acelaşi timp o nominalizare pentru vicepremier pe partenriate strategice”, a declarat Dăncilă.

Ea a mai spus că, în scurt timp, în cadrul forurilor statutare se va lua o decizie pentru nominalizarea pe postul de vicepremier pe probleme economice, pentru că Viorel Ştefan va pleca la Curtea Europeană de Conturi.

În privinţa lui Titus Corlăţean, premierul a spus că aşteaptă răspunsul oficial al preşedintelui pentru a se putea lua o decizie.