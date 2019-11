Viorica Dăncilă nu renunţă la prilejul de a muta Ambasada României de la Tel Aviv la Ierusalim. Iohannis: "Tipic pesedist"

"Am spus că sunt de acord cu mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim în consens cu legislaţia în vigoare şi cu celelalte forţe politice. Voi face o analiză luând părerea tuturor instituţiilor abilitate legat de această mutare a ambasadei, dar eu cred că - şi reafirm ceea ce am spus că atâta timp - cât partenerul nostru strategic care ne asigură securitatea, SUA, au mutat ambasada, cred că şi noi putem să avem aceeaşi iniţiativă şi să mutăm ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Cred că fiecare stat are această opţiune de a-şi stabili Capitala", a spus Dăncilă, întrebată dacă va semna memorandumul de mutare a ambasadei la Ierusalim, în calitate de preşedinte, potrivit Agerpres



Ea a adăugat că va cere din nou opiniile instituţiilor abilitate referitor la acest subiect.



"Am avut un memorandum în care am cerut părerea ministerelor, a tuturor instituţiilor. Dar a trecut o perioadă de atunci, nu e normal să avem o situaţie la momentul respectiv? Deci, garantez că nu o să încalc nicio prevedere legală şi o să respect legea şi referitor la această măsură, dar îmi menţin aceeaşi abordare", a adăugat Dăncilă.

Pe de altă parte, despre mutarea Ambasadei din Israel, Klaus Iohannis a spus că " avem de a face cu o gândire obscură. E tipic pesedistă. S-au trezit în încercarea de a se prolifera prin atribuții de politică externă pe care nu le au.Președintele camerei nu are, iar președintele României nu are atribuții de a muta ambasada. Eu mi-am exprimat ăpunctul de vedere foarte clar. Aceste lucruri nu se pot face acum pentru că nu sunt îndeplinite condițiile care au fost cerute atunci când s-au mutat ambasadelor. Pot să consider acest lucru drept un diletantism. Acel memorandum a fost folosit pentru a da impresia unei legalități. Memorandumul ne-a fost trmis după mult timp, care memorandum propunea să se facă mutarea conform legii. Adică decide președintele. Și a decis că rămâne cum am stabilit.