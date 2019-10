Articol publicat in: Politica

Viorica Dăncilă o sună pe Angela Merkel pentru construirea fabricii Volkswagen în România

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni că o va suna pe Angela Merkel, cu care să aibăo discuţie privind construirea unei fabrici Volkswagen în România. Foto: gov.ro „Eu voi încerca o convorbire telefonică (n.r. cu Angela Merkel). Voi face tot ce este posibil pentru a aduce această investiție în România. Știu cât de importantă este pentru țara mea. (...) Eu acum încerc să inițiez această convorbire, dar dacă domnul președinte a mers la Consiliu și a spus că, de fapt, noi nu mai contăm, probabil, liderii europeni care au o altă abordare, vor ține cont de acest lucru. Dânsul a spus că este mai important un premier desemnat decât unul interimar. Mi se pare incredibil... cum poți să faci o asemenea afirmație. Cred că toate aceste lucruri, abordări personale costă România. Eu voi iniția o discuție cu doamna Merkel. O să-i solicit ministrul să meargă în Germania, pentru a discuta despre relocarea în România. Ne luptăm noi", a declarat Viorica Dăncilă luni, la DCNews.ro. Viorica Dăncilă îi acuză pe europarlamentarii PNL că nu susțin construirea unei fabrici Volkswagen în România și că liderul grupului PPE Manfred Weber a trimis o scrisoare companiei în care arată susținerea unei fabrici în Bulgaria. „România trebuie tratată în mod egal cu celelalte state membre. Trebuie să reprezentăm România cu demnitate. M-aș fi așteptat ca domnul președinte, chiar în Consiliul unde se întâlnește cu doamna Merkel, la Bruxelles, cu liderii grupurilor politice, cu președintele Comisiei, să aibă o atitudine favorabilă României. Dar vedem că acest lucru nu s-a întâmplat", a mai declarat Viorica Dăncilă. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay