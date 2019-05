Viorica Dăncilă s-a răzgândit. Premierul a anunţat că nu va vota la referendum

„Este adevărat. Acest mesaj l-am trimis mai multor colegi. După cum ştiţi am fost hotărâtă să particip la referendum. În urma ultimelor intervenţii ale preşedintelui Iohanis am văzut că acest referendum nu are decât o miză electorală şi de a se poziţiona ca adversar al partidului din care fac parte.

Din acest motiv am transmis colegilor mei că nu voi vota la referendum. Am tot crezut că poate preşedintele Iohannis, cu toate că nu prea a demonstrat acest lucru, poate să aibă un pic de imparţialitate, dar am văzut şi ultima declaraţie care e destul de elocventă şi anume că vrea un guvern mai bun. E clar că foloseşte referendumul în campanie electorală pentru partidul care îl reprezintă", a declarat Viorica Dăncilă.

„Nu voi ridica cele două buletine pentru refernedum. Nu voi vota pentru referendum având în vedere ultimele intervenţii publice ale domnului Iohannis", a completat şeful Executivului.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, la aniversarea a 144 de ani de la înfiinţarea PNL că partidul este pregătit să câştige alegerile în 2019 şi 2020, precizând că România are nevoie de o guvernare responsabilă, una pentru români, cu oameni dedicaţi viitorului european al ţării.

Anterior, Viorica Dăncilă spunea că va vota la referendum, fără a precizat modul în care va vota. Premierul a adăugat că felul în care va vota va fi conform liniei stabilite de partid.