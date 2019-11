Vlăduţa Lupău s-a măritat. Cine este norocosul care a pus mâna pe cântăreaţa-sexy FOTO

Vlăduța Lupău se află în trending pe YouTube de la prima piesă, semn că românii îi apreciază muzica. Solista s-a măritat cu fotbalistul Adrian Rus, portar la CFR Cluj.

"Îmi era foarte simpatică și zâmbetul mi-a plăcut cel mai mult la ea. Dacă nu făceam eu primul pas, poate eram tot în aceeași relație de prietenie", a declarat Adrian Rus.

"L-am cunoscut la o cântare. Un profesor de-al meu avea un eveniment la un lac, tatăl lui era acolo, eu cântam, iar la un moment dat a venit și el. Cînd m-a cerut de soție a făcut un scenariu cu poliția. Tatăl lui a fost în Poliție, așa a putut aranja surpriza, astfel încât sî fiu chiar surprinsă. El joacă fotbal la CFR Cluj. Îmi doresc un copil, deși știu că o să fie foarte greu când o să avem un copil, la ce program am eu. Am noroc de faptul că am părinții lângă mine și mă vor ajuta. Îmi place cel mai mult la el că mă iubește", a spus Vlăduţa Lupău.