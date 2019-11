VOCEA ROMANIEI 15 NOIEMBRIE 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PROTV: "E blană, dar Tudor Chirilă nu are milă" Scandal uriaş

VOCEA ROMANIEI 15 NOIEMBRIE 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PROTV: Noi echipe sunt decise să le demonstreze antrenorilor că merită șansa de a merge mai departe în competiție, iar unele dintre cele mai puternice voci ale României se vor lupta pentru un loc în etapa următoare. Astăzi, doar vocea contează de la ora 20:00, la PRO TV.

Alegerile antrenorilor de echipe și piese îi vor pune pe concurenți în dificultate. Elevii lui Tudor vor face tot ce ține de ei pentru a demonstra că se ridică la așteptările antrenorului lor, dar vor recunoaște: "E blană, dar Tudor Chirilă nu are milă. El vrea să fim corecți, e cel mai important lucru".

Cu așteptări înalte, vor veni și alegeri dificile care-l vor face pe Tudor să spună: ”Se duce o luptă – să aleg între ceea ce cred eu că a fost cel mai bine în această seară și m-a impresionat și șansa ca doi concurenți să meargă mai departe”. Horia va porni chiar cu așteptarea de a fi surprins și de a fi nevoit să-și schimbe planurile după ce îi va auzi cântând: ”Aștept din partea concurenților mei să-mi strice planurile”.

Indiferent de motivație și de modul în care vor gândi duelurile din echipele lor, fiecare va avea un singur scop bine ilustrat de Smiley: ”În această etapă, când alegi un om trebuie să gândești dacă poți câștiga Vocea României cu el”.

Cea de-a treia ediție a knockout-urilor va aduce și cel de-al treilea ”furt” – unul dintre antrenori va decide să salveze un concurent eliminat și să îi ofere o nouă șansă într-o altă echipă.

VOCEA ROMANIEI 15 NOIEMBRIE 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PROTV Emoțiile au fost mari, şi vinerea trecută, la Vocea României, însă și spectacolul a fost pe măsură. Antrenorii au format încă șase runde de knockout-uri din concurenții pe care îi au în echipele lor, care s-au duelat pentru un loc în etapa următoare a competiției. Chiar dacă toți și-au dorit să treacă mai departe, au luptat pentru acest lucru și au demonstrat că au calități vocale de remarcat, numai șapte continuă drumul la Vocea României.

Cea de-a doua rundă de knockout-uri a sezonului 9 Vocea României a fost lider de audiență pe toate segmentele de public! Pe segmentul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, show-ul a înregistrat 6.4 puncte de rating și 20.2% share, în timp ce postul de televiziune clasat pe locul doi a obţinut 4.4 puncte de rating și 14.1% share.

Pe întreaga durată de difuzare, la nivel național, peste 1.2 milioane de telespectatori au urmărit spectacolul de la Vocea României, iar în minutul de maximă audiență de la 20:49, peste 1.9 milioane de români au fost cu ochii pe cea mai tare competiție a vocilor.



Horia, Irina, Smiley și Tudor au ales șase echipe care au intrat în luptă vineri seară în cea de-a doua rundă de Knockout-uri de la Vocea României. Concurenții s-au pregătit intens și au repetat melodiile alese de antrenori. După momente îndelungi de gândire, antrenorii i-au ales pe cei alături de care vor merge mai departe către marele trofeu, iar Tudor a salvat cel de-al doilea concurent din sezonul 9.

Echipa Smiley a avut aseară două dueluri: Nica vs Doru vs Elena și Kevin vs Andi vs Gabriel vs Alexandru. Antrenorul a ales momentele care l-au impresionat și a mers mai departe cu Elena Ilie și Andi Țolea. Tot două momente au fost și în echipa Irinei: în primul s-au luptat: Lia, Marina și Cristina, ultima fiind cea care a și mers mai departe, iar în cel de-al doilea: Alessandro, Diana și surorile, Jovana și Jelena, ele fiind și cele care au reușit să avanseze în competiție.

Carmelina, Mădălina și Cătălina au luptat pentru un loc în echipa Tudor, iar Mădălina Lefter a fost cea care a mers mai departe. Tudor a adăugat un nou concurent echipei lui, după ce l-a salvat pe Gabriel Biscoveanu din echipa lui Smiley. Echipa Brenciu a prezentat interpretările Claudiei, lui Roberto și a lui Nunzio, iar Nunzio Mastrangelo l-a convins că este cea mai potrivită alegere.