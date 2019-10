VOCEA ROMANIEI 18 OCTOMBRIE 2019 LIVE VIDEO PROTV. Smiley, declaraţia care o va înfuria pe Gina Pistol: Fă-mi şi mie ochi dulci, Irina"

VOCEA ROMANIEI 18 OCTOMBRIE 2019 LIVE VIDEO PRO TV. Concurenți cu povești de viață puternice, motivați să demonstreze că merită o șansă în lumea muzicală, vor urca pe scenă cu un singur gând: acela de a întoarce, cel puțin, un scaun. Horia, Irina, Smiley și Tudor se vor bucura de fiecare interepretare, se vor lupta în argumente și vor oferi sfaturi celor care nu îi vor convinge de această dată.

Vineri seară, mai mulți concurenți trecuți de prima tinerețe vor încerca să-i impresioneze pe cei patru antrenori: ”Vreau să arăt oamenilor că pot transmite emoție la vârsta mea”, va declara unul dintre ei.

Vârsta a oprit-o pe una dintre participante să se înscrie până acum, dar în această seară va face pasul de a urca pe scenă: ”Am crezut că emisiunile sunt pentru tineri, debutanți, dar nu am nimic de pierdut, ci de învățat”.

Nici concurenții mai tineri nu vor fi lipsiți de emoții, ci dimpotrivă. O concurentă venită din Republica Moldova va admite că ”Unde e muzică, viața e într-una frumoasă. Și viața mea a plină de muzică”. Dacă va reuși aceasta să convingă cel puțin un antrenor să o ia în echipa lui, dar și ce dorință va reuși să-și îndeplinească pe scena Vocea României, vedem astăzi, la PRO TV.

În această seară, Irina va fi în centrul atenției colegilor ei, care o vor copleși cu tot felul de declarații. Dacă Horia Brenciu îi va spune că ”este șturlubatică”, Smiley va rămâne într-o stare romantică: ”Fă-mi și mie ochi dulci, Irina. Am nevoie de ceva dulce în viața mea”.

O nouă blocare, concurenți pregătiți să învețe mai multe despre muzică și despre cum pot face față industriei și antrenori dornici să își completeze echipele cu cele mai potrivite voci: Vocea României, continuă astăzi, de la 20:30, cu o nouă rundă de audiții pe nevăzute!

Ce concurenți au întors scaunele în cel de-al șaselea episod de audiții de la Vocea României 2019

Vocile concurenților și modul original în care au cântat au ridicat publicul și antrenorii în picioare. Horia, Irina, Smiley și Tudor au oferit, și de această dată, reacții și replici savuroase și au luptat până în ultima clipă pentru a convinge că echipele lor sunt cele mai potrivite.

Echipele de la Vocea României 2019 arată acum astfel:

Smiley : Zoe Grigoraș, Iuliana Preda, Daniel Tudor, Dragoş Alecsa, Doru Ciutacu, Gabriel Bîscoveanu, Daniela Răduică, Renee Santana, Diandra Bancu, Kevin Magalhaes, Ana Nica Vacari, Alexandru Ciubotaru, Elena Ilie, Vasile Bulgaru

: Zoe Grigoraș, Iuliana Preda, Daniel Tudor, Dragoş Alecsa, Doru Ciutacu, Gabriel Bîscoveanu, Daniela Răduică, Renee Santana, Diandra Bancu, Kevin Magalhaes, Ana Nica Vacari, Alexandru Ciubotaru, Elena Ilie, Vasile Bulgaru Irina Rimes : Bogdan Dumitraș, Emanuela Gherasim, Marina Arsene, Alessandro Dănescu, Cristina Dima, Maria Crăciun, Jovana & Jelena Milovanovic, Eugeniu Cotruta, Victoria Gudima, Cătălina Antal, Mihaela Romilă, Diana Codrea

: Bogdan Dumitraș, Emanuela Gherasim, Marina Arsene, Alessandro Dănescu, Cristina Dima, Maria Crăciun, Jovana & Jelena Milovanovic, Eugeniu Cotruta, Victoria Gudima, Cătălina Antal, Mihaela Romilă, Diana Codrea Tudor Chirilă : Mădălina Lefter, Bogdan Ghirău, Jasmina Răsădean, Maria Farcaș, Andreea Ciocoi, Mădălina Horeanu, Dragoș Moldovan, Cătălina Pop, Natalia Selegean, George Aghinea, Carmelina Bordeniuc

: Mădălina Lefter, Bogdan Ghirău, Jasmina Răsădean, Maria Farcaș, Andreea Ciocoi, Mădălina Horeanu, Dragoș Moldovan, Cătălina Pop, Natalia Selegean, George Aghinea, Carmelina Bordeniuc Horia Brenciu: Mălina Ciarnău, Luiza Constantin, Alexandru Bugan, Viana și Cristina Deliu, Chris Tapor, Adriana Simionescu, Roberto Asoltanei, Elena Bozian, Claudia Badea, Otilia Gogu, Iulia Glăvan, Teodor Danci

Otilia Gogu - "Don't cry for Louie"

Otilia are 40 de ani și este din Mărășești. Este educator-puericultor, iar copiii pe care îi are în grijă provin din familii nefavorizate. Toată viața a cântat. A început acest drum muzical de la 14 ani în ciuda dorinței mamei sale care nu a fost de acord cu această ocupație. Nu a luat nicio oră de canto, iar cea mai mare realizare a ei este să cânte la Vocea României. Concurenta a cântat "Don't cry for Louie" și a întors toate scaunele.

Horia Brenciu a apreciat timbrul concurentei, considerând că este extraordinar.

"Mi-aș dori foarte mult să lucrez cu un om ca tine, un om cu suflet mare." a spus Irina Rimes.

Otilia a menționat că este fana lui Horia de pe vremea când acesta era la Matinal, iar când acesta cânta la pian în timpul emisiunii, Otilia cânta de acasă împreună cu el. Cum era de așteptat, alegerea concurentei a fost Horia Brenciu.

Cătălina Antal - "Believer"

Cătălina are 28 de ani și este regizor tehnic la Opera Comică pentru Copii din București. Are studii muzicale, a studiat Conservatorul (canto - soprană). Însă, tânăra a considerat că acesta nu este drumul ei, din acest motiv ocupându-se cu regia. Totuși, muzica are un loc special în sufletul concurentei.

"Soprana în blugi" a cântat pe scena de la Vocea României piesa "Believer" a celor de la Imgine Dragons și a întors două scaune - pe cele ale lui Horia și Irina.

"Ai un metal formidabil în voce!" a spus Horia Brenciu. "Ești soprana cu metal în voce care a cântat pop-rock", a comentat Irina, adăugând faptul că nu a fost impresionată de interpretare, dar a văzut un potențial în voce.

Cătălina a crezut în ajutorul și propunerile Irinei în ceea ce privește etapele următoare ale show-ului și a mers în echipa ei.

Mihaela Romilă - "River"

Mihaela are 29 de ani și este pasionată de muzică. Și-a dorit de acum patru, cinci ani să participe la Vocea României, dar nu a avut curaj. Drumul său în ceea ce privește muzica a început odată cu momentul în care lucra într-un bar. A ascultat acolo o trupă și i-a abordat pe membrii acesteia. A ajuns să fie solistă în trupa respectivă, iar un alt membru din trupă, Mihai, a participat și el la Vocea României în primul sezon. Acesta i-a susținut decizia de a veni la emisiune. Mihaela a cântat piesa "River" și a întors-o în ultima clipă pe Irina.

"Era să scape fata asta, să ne scape printre degete." Ai cântat foarte bine. Bravo!", a spus Irina.

Iulia Glăvan - "Clown"

Iulia are 42 de ani, este originară din Iași și este solistă. A început să cânte din copilărie și dorește să fructifice această pasiune. La audițiile de la Vocea României, concurenta a interpretat piesa "Clown" și a întors trei antrenori - Horia Irina și Tudor. Iulia a participat în primul sezon de la Vocea României și așteptat nouă ani să revină în emisiune, sincronizare perfectă cu reîntoarcerea lui Horia, antrenor față de care concurenta a menționat că are o slăbiciune.

"Ai o voce mare, plină. A fost un moment puternic a spus Horia Brenciu. "S-a îndrăgostit, și nu de Smiley", a glumit Irina.

Antrenoarea a ținut să precizeze că a văzut în concurentă o voce câștigătoare și își dorește să lucreze cu ea. Același lucru l-a declarat și Chirilă. Acesta i-a sugerat concurentei să nu fie orbită de dragoste ca în "Visul unei nopți de vară" și să se gândească foarte bine la alegerea pe care o să o facă.

Iulia a spus că revine la prima sa dragoste și a mers în echipa lui Horia Brenciu.

Teodor Danci - "All This Love"

Teodor are 16 ani și nu este la primul concurs de acest tip. A mai participat în 2016 la Vocea României Junior ajungând până în semifinala concursului în echipa Andrei. Tânărul a revenit la Vocea României deoarece simte că a evoluat și încă nu a arătat tot ce poate. A cântat piesa "All This Love" și l-a cucerit pe Horia Brenciu.

"Ești un timbru unic la Vocea României. Mulțumesc că ai venit!", i-a transmis Horia concurentului.

Vasile Bulgaru - "Say You Won't Let Go"

Vasile are 23 de ani, s-a născut în Ucraina, iar la vârsta de 3 ani s-a întors în România. Părinții lui sunt originari din Moldova și momentan se ocupă cu agricultura. Vasile cântă de când era mic, muzica fiind cea mai mare pasiune a sa. Concurentul a venit pe scena de la Vocea României cu piesa lui James Arthur, "Say You Won't Let Go" și a întors un singur scaun, pe cel al lui Smiley.

"Domnule, mi-a plăcut foarte mult interpretarea ta. Cred că vei face niște surprize frumoase la Vocea României", i-a transmis antrenorul.

Diana Codrea - "Ziua Vrăjitoarelor"

Diana are 19 ani, este originară din Sighetu Marmației, dar locuiește de un an în Cluj-Napoca. Momentan, lucrează ca ospătar, însă visul ei este să aibă o carieră muzicală. Deși nu a fost susținută de părinți, Diana s-a dedicat muzicii. Fire rebelă, tânăra a plecat de acasă, de îndată ce a împlinit 18 ani, s-a mutat în Cluj și se dedică visului său.

Cu o prezență remarcabilă și o atitudine demnă de un star rock, Diana a urcat pe scena de la Vocea României 2019 și a creat un moment de neuitat. A interpretat piesa celor de la Cargo, "Ziua Vrăjitoarelor" și i-a convins pe cei patru antrenori. Irina l-a blocat pe Tudor, fiind conștientă că o voce rock cel mai probabil va merge la rockerul din juriu.

"Eu sunt scos din joc, dar nu contează pentru că ești un câștig pentru show-ul ăsta, și chiar dacă eu sunt scos din joc, voi putea juca. Dacă aflu cine m-a blocat, pot să fac alte jocuri. Acum sunt ieșit din joc și mă enervez, dar asta e", a spus Chirilă.

A continuat Irina, cu al său discurs de convingere:

"Diana, nu o să zic ce m-a convins să mă întorc pentru că e clar, ceea ce i-a convins și pe colegii mei, nu o spun ce m-a convins să îl blochez pe Tudor pentru că cred că e clar - are Tudor prea multe voci, ia să mai dea și la alții..Eu îți spun ce aș putea să fac cu tine, ca antrenor. Pe parcursul acestui concurs tu trebuie să impresionezi de la etapă la etapă. Atunci, eu aș fi dispusă și mi-as dori foarte mult să te ajut să scapi de lucrurile în plus și să scoatem la iveală noi și noi personalități. Mi-ar plăcea să le explorăm pe toate, să arătăm publicului că tu poți fi și altfel pentru că e musai. Tu ai toate datele necesare și te invit în echipa mea să facem acest lucru împreună".

Supărarea lui Tudor că a fost blocat de Irina a continuat. A încercat să expună niște păreri legate de "josnicia" gestului făcut de colega sa, legate de inabilitatea sa de a lupta pentru concurentă, sugerând că ar putea să o ajute pe Diana cu informații despre ceilalți antrenori. "Dacă mergi la Irina, dai valoare gestului ei. Dacă nu mergi la Irina, gestul ei devine inutil.", a conchis Chirilă.

Diana a ales în ciuda a ceea ce s-a întâmplat și a mers cu Irina Rimes.

