Articol publicat in: Life

VOCEA ROMANIEI 2019. PRO TV a făcut anunţul după emisiunea de vineri

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Emisiunea „Vocea României” a fost urmărită vineri seară, la Pro TV, de aproximativ 1,5 milioane de telespectatori şi a fost lider de audienţă pe toate segmentele de public, Pe segmentul publicului comercial, format din persoane cu vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani, din mediul urban, show-ul a înregistrat 7,5 puncte de rating şi 26,4% share, în timp ce postul de televiziune clasat pe locul al doilea, care a obţinut 4,5 puncte de rating şi 15,7% share. Pe întreaga durată de difuzare, la nivel naţional, aproximativ 1,5 milioane de telespectatori au urmărit a şaptea rundă de audiţii pe nevăzute de la „Vocea României”, iar în minutul de maximă audienţă, de la 20:58, mai mult de 1,9 milioane de români vizionau emisiunea. Şase concurenţi au ajuns în echipele antrenorilor Tudor Chirilă, Irina Rimes, Smiley şi Horia Brenciu. Săptămâna viitoare va avea loc o nouă rundă de audiţii pe nevăzute. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay