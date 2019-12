CASTIGATOR VOCEA ROMÂNIEI 2019. Cine este Jasmina Răsădean. A meritat să i-o fure Irina Rimes lui Tudor Chirilă?

CASTIGATOR VOCEA ROMÂNIEI 2019. Vineri, 20 decembrie, va avea loc marea finală a concursului de talente "Vocea României", scrie playtech.ro. După mari emoții, în ultima etapă a show-ului de la PRO TV au ajuns doar patru artiști: Jasmina Răsădean, Andi Țolea, Elena Bozian și Dragoș Moldovan. În primă instanță, fata a făcut parte din echipa lui Tudor Chirilă după blinde-uri, dar în KOs a pierdut lupta în fața lui Bogdan Ghirău, iar Irina Rimes a salvat-o. În Confruntări, tânăra a luptat contra unui alt concurent "furat" de Irina de la Tudor, anume Mădălin. Jasmina Răsădean a câștigat, mergând în live-uri.

Cine este Jasmina? Are 17 ani, este din Arad și studiază la Colegiul de Artă din oraș. A crescut cu muzica în casă pentru că se trage dintr-o familie de muzicieni. Bunica din partea mamei cântă muzică clasică, iar tatăl său natural este lăutar priceput, dirijându-și acordeonul după bunul plac.

Părinții tinerei sunt despărțiți de când ea avea 8 ani

Jasmina crede că de la el a moștenit talentul, în special pentru că îi seamănă foarte mult și declară că este pasionată de muzica lăutărească. Mama Jasminei lucrează ca operator de ambalare într-o fabrică, iar în trecut o lucrat ca manichiurist. Părinții tinerii sunt divorțați de când fata avea 8 ani, dar relațiile au rămas strânse cu ambii părinți.

În prezent, Jasmina locuiește împreună cu mama sa, în Arad, de unde mai mai pleacă, când și când, în Oradea, la tatăl ei. Bărbatul mai are doi copii din altă căsnicie cu care artista spune că se înțelege foarte bine. Pe lângă "vocea și talentul" văzut de telespectatori la PRO TV, Jasmina știe să cânte la pian și flaut și este extrem de mândră că a avut oportunitatea să cânte împreună cu Filarmonica din Arad.

CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2019: Jasmina Răsădean

În vârstă de 16 ani, Jasmina Răsădean este din Arad și studiază canto - muzică ușoară la Liceul de Arte "Sabin Drăgoi", în clasa a XI-a. La Vocea Românei a interpretat piesa "I Put a Spell On You", iar interpretarea sa a avut un efect puternic asupra celor 4 jurați. Cu toții au apăsat pe buton, complet răstălmăciți de maturitatea și forța vocii Alexandrei. Tânăra a ales să meargă în echipa lui Tudor. La knockout-uri, Jasmina a cântat "Sail" (Awolnation), dar Chirilă nu a ales să meargă mai departe în competiție cu ea. Însă, norocul a fost de partea Jasminei pentru că a fost salvată de Irina.

În etapa Confruntărilor, Jasmina Răsădean și Mădălin Antonesei, ambii salvați de Irina în etapa knockout-urilor au interpretat "Another Way To Die" (Alicia Keys & Jack White). Irina Rimes a ales-o pe Jasmina. În live-uri concurenta a impresionat cu piesa "I Will Survive" (Gloria Gaynor). Voturile publicului au trimis-o în cea de-a doua semifinală. Aici, concurenta a interpretat o piesă în limba română, "Lume, lume", varianta Damian Brother feat. Andra & Cabron". Horia Brenciu a apreciat alegerea muzicală, iar Smiley și Chirilă i-au complimentat vocea și felul în care a dus la capăt melodia. "Ai reușit să îi dai o altă interpretare piesei. Te-am văzut într-o altă lumină. Bravo, felicitări!", i-a transmis Smiley concurentei.

Tot în cadrul acestei ediții, Jasmina a mai urcat pe scenă împreună cu mentorul său, Irina Rimes și cu al său coleg, Bogdan Dumitraș. Cei trei au interpretat "Blow" (Ed Sheeran & Chris Stapleton & Bruno Mars).