VOCEA ROMANIEI LIVE 27 SEPTEMBRIE 2019: tensiuni mari la masa juriului, cum s-au împărţit concurenţii

VOCEA ROMANIEI LIVE 27 SEPTEMBRIE 2019: Momentul tensionat dintre Smiley și Irina Rimes a avut loc chiar la sfârșitul unei lupte crâncene pentru câștigarea unei voci deosebite. Bătălia a fost câștigată de Smiley, care a vrut să se dea mare în fața celorlalți trei jurați ai emisiunii, deoarece a fost ales ca antrenor de către concurentul respectiv.

Smiley a profitat de victoria pentru una dintre voci pentru a le va aminti colegilor că poate fi în multe feluri, iar Irina va avea o concluzie surprinzătoare: „Eu nu am să cunosc niciodată asta…și oricum nu aș avea loc! Uite-te câte femei stau la coadă!”.

UPDATE: Surorile Milovanovic i-au întors pe Irina și pe Brenciu. Cele două au decis: ”Irina, cu multă dragoste pentru Horia”: Mădălina Horeanu a revenit la Vocea cu piesa Lady Gaga, Bradley Cooper – Shallow. De această dată, a mers la Smiley. Kevin a întors toate cele 4 scaune de la primele note înalte atinse. A cântat Michael Jackson – She’s Out of My Life și l-a ales pe Smiley . Bancu Diandra, Cosânzeana din Roman, a impresionat și a întors cele 4 scaune. În final, l-a ales pe Smiley.

Vocea României ediția a patra la Pro Tv Live Video Online

Vocea României este o emisiune de talente care a avut premiera pe 27 septembrie 2011, la Pro TV. Show-ul este bazat pe competiția muzicală The Voice of Holland, emisiune creată de producătorul de televiziune olandez John de Mol, în anu 2010, și face parte din franciza internațională The Voice.

Vocea României va fi difuzată în fiecare vineri, pe Pro TV, de la ora 20:30. Vocea României, sezonul 9 va avea 8 ediții de audiții pe nevăzute, 4 knockout-uri, o ediție de confruntări și 3 show-uri live – 2 semifinale și marea finală. Vocea României, sezonul 9 marchează și revenirea lui Horia Brenciu în juriul show-ului, în locul Andrei.

VOCEA ROMANIEI 2019: Cum este ales câștigătorul

Conceptul show-ului constă în găsirea de interpreți talentați cu vârste de cel puțin 16 ani. Se începe printr-o etapă de audiții publice în care jurații stau cu spatele la concurent și se întorc doar dacă îl doresc în echipă. Câștigătorul Vocea României 2019, sezonul 9 este determinat prin votul publicului, care se realizează prin mesaje text și apeluri telefonice la numere special alocate fiecărui concurent.

Telespectatorii pot vota și prin intermediul aplicației emisiunii, având posibilitatea de a acorda câte un vot online gratuit în fiecare rundă de vot. În România, premiul cel mare constă în suma de 100.000 de euro și un contract cu Universal Records.

VOCEA ROMANIEI 2019: Componența juriului și prezentatorii

Show-ul de talente va fi prezentat de Pavel Bartoș, iar juriul va fi format din Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes și Horia Brenciu. Gazda show-ului, Pavel Bartoș, vorbește cu entuziasm despre noul sezon, spunând că spectatorii o să fie surprinși de ce urmează să vadă la Vocea. De asemenea, Bartoș mai spune că „această combinație de antrenori, cu Tudor, Smiley, Irina și Brenciu, este bună de tot” pentru că fiecare dintre ei a contribuit la creșterea acestui format de emisiune.