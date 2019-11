VOLUNTARI FCSB (ora 20:30) LIVE STREAM ONLINE VIDEO la DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT în etapa a 18-a din LIGA 1

VOLUNTARI FCSB LIVE STREAM ONLINE VIDEO. George Rădulescu va arbitra meciul VOLUNTARI - FCSB, ajutat de asistenţii Marius Badea și Gabriel Stroe. VOLUNTARI FCSB, meci contând pentru etapa a 18-a din Liga 1, se joacă, sâmbătă, de la ora 20:30, LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT.

VOLUNTARI FCSB LIVE STREAM ONLINE VIDEO. Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la Voluntari, riscă demiterea în cazul unei înfrângeri cu FCSB. De altfel, italianul, aclamat la Iaşi etapa trecută, a declarat ca ar reveni oricand cu mult drag la gruparea de sub Copou, unde Mihai Teja este şi el în pericol de demitere. Pâna la meciul cu FCSB, ilfovenii au acumulat doar 8 puncte. DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT transmit, sâmbătă, de la ora 20:30, VOLUNTARI FCSB LIVE STREAM ONLINE VIDEO.

VOLUNTARI FCSB LIVE STREAM ONLINE VIDEO. "Ne aflăm în faţa unei serii de jocuri foarte importante, trebuie să strângem rândurile şi să scoatem maximum din aceste cinci jocuri care au rămas. Am observat că jucătorii sunt foarte conectaţi şi foarte montaţi după ultimul rezultat şi asta mă bucură, pentru că avem nevoie să legăm încă o serie de jocuri fără înfrângere. Suntem pregătiţi pentru primul joc, cu Voluntari, şi conectaţi. Am întreg lotul la dispoziţie şi e posibil ca orice jucător să apară în teren cu Voluntari. Am fost tăvăliţi după meciul cu Astra, un joc pe care l-am dominat, dar care ca rezultat ne-a fost defavorabil. Nu mă supără criticile, din contră, mă ajută. Prefer să fiu criticat constructiv", a declarat antreorul roş-albaştrilor, Bogdan Vintilă, înainte de VOLUNTARI - FCSB.

VOLUNTARI FCSB LIVE STREAM ONLINE VIDEO. Echipele probabile la meciul VOLUNTARI - FCSB

VOLUNTARI: Râmniceanu - Struna, C. Achim, Armaș, A. Vlad - Căpățână, Gorobsov, Laidouni - I. Gheorghe, Papazoglou, Mățan. Antrenor: Cristiano Bergodi.

FCSB: Bălgrădean - Cr. Manea, Planic, I. Cristea, Panțâru - Oaidă, Ov. Popescu, Fl. Tănase - Man, Gnohere, Fl. Coman. Antrenor: Bogdan Vintilă.

În tur, VOLUNTARI s-a impus în meciul cu FCSB, disputat la Piteşti, scor 2-1.