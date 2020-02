VOLUNTARI - FCSB 0-1 LIVE STREAM VIDEO ONLINE într-o restanţă din etapa a 18-a din Liga 1

VOLUNTARI - FCSB este LIVE STREAM VIDEO ONLINE AICI şi AICI.

Voluntari - FCSB 0-1! A marcat OLARU în min. 8!

VOLUNTARI FCSB LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Echipele de start la meciul Voluntari - FCSB

Voluntari: Cojocaru - Struna, Pașcanu, Armaș, Kocic - Fl. Achim, De Lucas - Sanoh, Cătățînă, Mățan - Simonovski.

Rezerve: Rîmniceanu - Al. Vlad, Borțoneanu, I. Gheorghe, Eric, Țîră, Vl. Morar.

Antrenor: Mihai Teja.

FCSB: Bălgrădean - Crețu, I. Cristea, L. Filip, Soiledis - Moruțan, Oaidă, Olaru - Man, Fl. Tănase, Fl. Coman.

Rezerve: A. Vlad - D. Nedelcu, Gnohere, Momcilovic, I. Vînă, C. Dumitru, A Popa.

Antrenor: Bogdan Argeș Vintilă.

Clasament Liga 1

Meciul VOLUNTARI - FCSB contează pentru etapa a 18-a din Liga 1. Partida era progamată pe 30 noiembrie, dar a fost amânată din cauza ploii. Pentru acest meci, FCSB nu-l are la dispoziție pe Bogdan Planic, fundașul sârb fiind suspendat după meciul cu CFR Cluj. FCSB este pe locul 4 în prezent, cu 39 de puncte. Dacă se impune urcă pe locul 2, peste Craiova și Astra. Voluntari, echipa preluată în iarnă de Mihai Teja, este ultima în Liga 1, cu 11 puncte, la 11 de primul loc care asigură menținerea în Liga 1.

"Ne aşteaptă un meci greu, în care trebuie să dăm maximum, la fel cum am făcut şi cu cei de la Clinceni. FCSB este o echipă bună, puternică, se bate la titlu, are jucători de valoare. Eu îi cunosc, mi-a făcut plăcere să lucrez cu ei. Sunt jucători de calitate foarte bună, şi sportivă, şi umană. Dar îmi doresc să luăm punct sau puncte din partida de joi. Nu ne este frică, îi respectăm, dar noi ne dorim să luăm punct sau puncte. Suntem într-o situaţie foarte grea şi pentru noi fiecare punct contează. Pentru noi, trei puncte cu FCSB înseamnă încredere şi mai mare", a spus Mihai Teja, antrenor Voluntari.

"Suntem înaintea unui joc foarte important pentru noi, care ne poate urca în clasament. Sunt trei puncte importante şi jucătorii sunt pregătiţi pentru a face un joc foarte bun şi pentru a câştiga. Foarte greu să-i pregătesc după înfrângerea de la Cluj nu a fost, pentru că a doua zi şi-au dat seama unde am avut anumite probleme şi sunt dornici să arate că locul nostru este mult mai sus în clasament. Au înţeles singuri ceea ce aveau de înţeles, nu trebuie să-i motivez eu. Ai şansa la 2-3 zile să demonstrezi că valoarea ta e alta. Am stat de vorbă cu ei, e o problemă mentală mai mult, nu cred că este un moment de panică. E un proces normal pe un început de an, de a intra mai greu în jocuri. Aceste lucruri te călesc, trebuie să rezişti. Dacă nu rezişti şi ai cedat, mai ai de lucru", a declarat Bogdan Vintilă, antrenor FCSB.