VOUCHERE DE VACANŢĂ 2019. Unde îşi fac românii concediile cu bani de la stat

9 din 10 romani pleaca in cel putin o vacanta in timpul anului, iar, dintre acestia, 8 au calatorit in tara, conform unui studiu realizat la sfarsitul lunii aprilie de agentia de media Starcom, parte din seria Human Graph Experience, cu privire la comportamentul romanilor vis-a-vis de vacante. 80% dintre romani doresc sa se relaxeze, 66% doresc sa viziteze obiective turistice si doar 21% se duc in vacante pentru distractie, dans si cluburi, alaturi de prieteni.

În 2018 destinațiile de top pentru românii care au călătorit în afara țării au fost Grecia, Bulgaria, Spania și Italia. În 2019, dintre cei 13% respondenți care au fost deja plecați în vacanță, cei mai mulți au optat pentru destinații din afara țării precum Bulgaria, Italia, Marea Britanie sau Olanda.

Pentru anul 2019 România rămâne principala destinație de vacanță a românilor, doar 40% dintre cei chestionați spunând că vor să viziteze și alte țări, în topul preferințelor fiind Grecia, Bulgaria, Turcia și Spania.

Conform studiului realizat de agenția de media Starcom, românii se împart în patru mari categorii când vine vorba de atitudinile lor în ceea ce privește vacanțele: cei care căută să-și reîncarce bateriile (35%) și care sunt, în general, persoane mature, peste 40 de ani; cei care călătoresc cu familia (29%); exploratorii (11%) - în general, cei sub 30 de ani și cei care optează pentru vacanțe de lux (14%) - persoane cu venituri mari.

Cei care doresc să-și reîncarce bateriile și cei care călătoresc cu familia optează în general pentru vacanțe în timpul verii. Căutătorii de lux și exploratorii sunt cei care își permit mai mult de două vacanțe pe an, în care își doresc să se distreze și să descopere lucruri noi. Ei sunt cei care optează în mai mare măsură decât celelalte segmente pentru vacanțe de iarnă sau city break-uri.

50% dintre români preferă să se cazeze la hotel în vacanță, mai ales cei din segmentul căutătorilor de lux (61%). Mai mult de o treime dintre români aleg, în general, o pensiune. Studiul realizat de Starcom arată și că mai mult de jumătate dintre români pleacă în vacanță folosind mașina personală, trenul fiind cea de-a doua opțiune (aleasă mai ales de tinerii exploratori), în timp ce călătoriile cu avionul sunt preferate de cei care optează pentru vacanțe de lux.

Cei mai mulți dintre români își vor lua o săptămână de vacanță în 2019, excepție fâcând exploratorii, care au mai mult timp disponibil deoarece sunt preponderent tineri, și cei care călătoresc cu familia, care au nevoie de o perioadă mai lungă de relaxare.

Mare parte dintre ei caută activ cele mai bune oferte fie la agențiile de turism, fie pe site-urile de specialitate (ex. Booking, Trivago). Canalele media sunt doar un prim pas pentru informare, persoanele interesate căutând mai multe informații pe site-ul agenției, după ce au văzut o reclamă la TV, postări online sau panouri stradale.

Pentru 7 din 10 români vacanțele reprezintă un timp petrecut cu familia și sunt o decizie luată în doi.

Studiul a fost realizat de agenția de media Starcom la nivel urban, în rândul persoanelor cu vârsta peste 18 ani. În total, studiul a cuprins 805 interviuri, iar datele au fost culese în perioada 30 Aprilie – 9 Mai 2019.