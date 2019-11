Voucherele de vacanţă au dus la încasări mai mari cu 160%. Ce se întâmplă cu tichetele de vacanţă de anul viitor

VOUCHERE DE VACANŢĂ 2019. În primele nouă luni ale acestui an, Eximtur a deservit 286.000 de clienţi, dintre care 160.000 pentru sejururi în România, 40.000 pentru sejururi externe şi 86.000 pentru servicii business travel.

În România, vânzările pentru destinaţiile balneo-montane au crescut cu 60% comparativ cu acelaşi interval al anului trecut, iar numărul de turişti a fost de 82.000.



"Turiştii au optat pentru unităţi balneare care oferă masă în sistem bufet suedez, acces inclus la piscine/centre spa, dar şi pentru unităţi de cazare din zona de munte, turismul de relaxare într-un cadru natural montan fiind la mare cerere. Unităţile noi sau renovate la standarde înalte care au apărut în staţiuni cum ar fi Băile Herculane, Poiana Braşov, Băile Felix sau Covasna au stârnit mare interes în rândul turiştilor", susţin reprezentaţii companiei.



În ceea ce priveşte litoralul Mării Negre şi sejururile în oraşe din România, compania Eximtur a deservit în anul 2019 un număr de 78.000 de călători, iar vânzările au crescut cu 18% faţă de anul precedent.

Potrivit sursei citate, vânzările pentru sejururi în oraşele turistice au crescut cu 59%, îndeosebi pentru Braşov, Sibiu, Sighişoara, Cluj-Napoca, Oradea, Iaşi, Sighetu Marmaţiei, Timişoara. Cea mai mare creştere a fost înregistrată pentru Oradea, susţinută de investiţiile municipalităţii în infrastructura turistică a oraşului şi de apropierea de Băile Felix.



Creşteri importante au fost şi pentru Constanţa, apropierea de Mamaia, plajele proprii, evenimentele din oraş şi preţurile accesibile fiind principalele motive.



"Având şi suportul voucherelor de vacanţă, turiştii români aleg să călătorească de mai multe ori pe an în sejururi interne, chiar dacă sunt mai scurte. Vor să viziteze oraşele ţării, obiectivele turistice din zonă, solicită excursii opţionale în împrejurimile oraşelor. Constatăm o revigorare a acestui segment, o creştere a turismului 'City break în România'", a menţionat Lucia Nora Morariu, preşedintele companiei.



Pentru iarna 2019 - 2020, în oferta companiei se mai găsesc încă disponibilităţi pentru Crăciun şi Revelion în România, turiştii având posibilitatea să aleagă pachete variate, de la sejururi la pensiuni clasificate până la hoteluri de 4 stele, în întreaga ţară, în staţiuni balneare, montane, pensiuni, dar şi în unităţi de cazare dotate cu centre spa de pe litoralul Mării Negre sau în oraşe turistice.



Reprezentanţii companiei anunţă că în această perioadă se lansează şi ofertele pentru vacanţe tip "Înscrieri Timpurii", atât pentru Litoral 2020, cât şi pentru destinaţiile interne din întreaga ţară, care presupun reduceri importante pentru plata din timp a serviciilor.



În privinţa destinaţiilor externe, compania a deservit în primele nouă luni ale anului peste 33.000 de turişti care au călătorit pe destinaţii externe. În topul destinaţiilor se situează în continuare Turcia, urmată de Grecia şi Bulgaria, ţări preferate de români datorită preţurilor accesibile, opţiunii all inclusive, dar şi distanţelor rezonabile faţă de ţara noastră. O creştere vizibilă s-a înregistrat la sejururile în Egipt, de plus 30%.



În ceea ce priveşte solicitările de vacanţe în afara graniţelor ţării pe perioada iernii, Târgurile de Crăciun din marile capitale ale Europei sunt foarte accesate de români, Viena situându-se în top.



"Foarte căutate sunt şi destinaţiile exotice Tanzania si Thailanda, iar pentru Crăciun şi Revelion cele mai multe pachete s-au vândut până în prezent pentru Austria şi Egipt. Interes major arată turiştii şi pentru sejururile la schi în Bulgaria şi Austria", spun reprezentanţii companiei.



Programele tip Early Booking pentru destinaţii externe au fost, de asemenea, lansate în vânzare şi presupun reduceri de 30-40% pentru rezervările care se fac până la finele anului. Principalele produse turistice solicitate sunt pachetele charter pentru Egipt, Turcia, Grecia.



Pe partea de business travel şi organizare de evenimente, divizia de specialitate a generat 50% din totalul vânzărilor companiei în primele trei trimestre din 2019. Divizia şi-a extins în această perioadă portofoliul de clienţi corporate prin încheierea a peste 35 de contracte noi, deservind în total un număr de 86.000 de călători. SUA, Germania, Franţa, Marea Britanie şi Olanda au fost în top 5 al destinaţiilor externe de business travel, în timp ce pentru organizarea evenimentelor de tip incentive clienţii au ales destinaţii precum Mexic, Republica Dominicană, Elveţia.



Eximtur a fost înfiinţată în 1993 şi deţine în prezent 22 de agenţii proprii sau francizate, în 16 oraşe din România. Eximtur are încheiate încă de la începutul anului poliţe de asigurare obligatorii în valoare de 2.500.000 euro. Eximtur este singura companie din România afiliată la reţeaua globală de travel management - Uniglobe Travel International.