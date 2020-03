"Vreau să iau tot coronavirusul!". Imaginile cu iranienii lingând altarele au devenit virale VIDEO

Cei doi iranieni au fost filmați sărutând și lingând grilajul unui mormânt dintr-o moschee din orașul șiit Qom and Mashhad. "Voi linge aici pentru a lua tot coronavirusul", spune un bărbat într-una dintre înregistrările apărute pe Internet. Imaginile cu cei doi au devenit virale, în contextul în care autorităţile refuză închiderea lăcașurilor de cult, din cauza epidemiei cu coranavirus.

66 de persoane au murit şi 1.501 au fost infectate cu noul coronavirus în Iran, a anunţat luni la televiziunea naţională viceministrul Sănătăţii, Alireza Raisi.

″Ultimele cifre pe care le avem sunt 523 de noi infecţii şi 12 noi decese, deci numărul total al persoanelor infectate până acum este 1.501, iar numărul total al deceselor este 66″⁣, a indicat oficialul.

Videos on social media show Iranians licking shrines amid controversy over calls to close access to the shrines. #Iran has recorded the highest number of #coronavirus cases in the Middle East.



