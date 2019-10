Articol publicat in: Extern

Zeci de avioane Airbus A220, consemnate la sol. Se fac verificări la motoarele aeronavelor

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Operatorul aerian elveţian Suiss a consemnat la sol flota sa de 29 de avioane Airbus A220, pentru verificarea motoarelor, în urma unor probleme la motor înregistrate de o aeronavă care efectua marţi o cursă între Geneva şi Londra, a anunţat compania, citată de publicaţia Blick, transmite Reuters. “Swiss a decis să efectueze o inspecţie a motoarelor flotei sale de avioane A220. Din acest motiv, toate avioanele A220 trebuie să treacă printr-o inspecţie amănunţită” a declarat un purtător de cuvânt al companiei, citat de Blick.



Purtătorul de cuvânt a adăugat că multe zboruri vor fi anulate, potrivit news.ro. Citeşte şi Este oficial. Românii vor putea zbura direct către SUA şi China



Swiss nu a comentat imediat informaţia, dar un purtător de cuvânt al Airbus a spus că sprijină compania Swiss cu operaţiunile sale zilnice, pentru a minimiza orice perturbare a activităţilor şi că va susţine orice investigaţie oficială. loading...

