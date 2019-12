Ziua de Vineri 13 - noroc sau ghinion? Tu te temi de Vineri 13? Care este semnificaţia zilei de VINERI 13

Dar care este de fapt adevarul despre ziua de Vineri 13?

Inainte de vremurile patriarhale, ziua de Vineri 13 era considerata ziua Zeitelor. Era considerata o zi dedicata anume pentru venerarea Divinului Feminin ce traieste in fiecare dintre noi si pentru onorarea ciclurilor de creatie, moarte si renastere.

Vineri 13 era considerata o zi foarte puternica pentru manifestare, pentru onorarea creativitatii si sarbatorirea frumusetii, intelepciunii si hranirii sufletului.

Vineri este o zi guvernata de Venus si cu totii stim ca Venus este simbolul energiei feminine. Energia ei ni se alatura la finalul saptamanii pentru a onora zilele ce s-au dus si sa ne reaminteasca ce important este ca in urmatoarele doua zile ale saptamanii, Sambata si Duminica, sa ne odihnim, relaxam si distram.

In ritmul vietii sociale, toata lumea abia asteapta sa vina ziua de Vineri – ziua lui Venus – si in mod natural ne mai destresam si relaxam in energia ei confortabila.

Vineri este ziua perfecta sa imbratisam energia lui Venus si sa ne focusam pe a fi creativi, pe frumusete si senzualitate.

Energia lui Venus deasemenea ne incurajeaza sa ne cuplam la propria noastra energie feminina ca sa ne stimulam creativitatea si sa aducem arta, muzica si vindecarea in lumea noastra.

Numarul 13 contine si el, deasemenea, o energie feminina extrem de fructuoasa si este considerat a fi numarul nasterii, mortii, creatiei, fertilitatii si sangelui.

Acest lucru se datoreaza faptului ca avem 13 cicluri ale Lunii in fiecare an si pentru ca o femeie are, in medie, 13 cicluri menstruale anual.

Daca ciclurile menstruale ale femeii sunt in sincronizare cu ciclurile Lunii, ea isi va incepe ciclul la Luna Noua si va ovula la Luna Plina.

In medie, 13 pica la mijlocul ciclului Lunar si reprezinta acel punct de mijloc dintre moarte si o noua nastere, adica punctul de mijloc dintre Luna Noua cand o femeie incepe sa aiba menstra (simbolistic moarte, moartea ovulului nefecundat care se elimina in loc sa duca la o noua viata) si Luna Plina cand o femeie ovuleaza (o noua viata, o noua sansa).

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.