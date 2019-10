ZIUA PROFESORULUI 2019. Bani mai mulţi pentru dascălii care predau simultan la mai multe clase de elevi

”Art. 7 - Personalul didactic care asigura predarea simultana la 2 - 5 clase de elevi in invatamantul primar sau gimnazial, primeste o majorare a salariului de baza, dupa cum urmeaza:



a) pentru 2 clase de elevi, o crestere cu 7% a salariului de baza detinut;

b) pentru 3 clase de elevi, o crestere cu 10% a salariului de baza detinut;

c) pentru 4 clase de elevi, o crestere cu 15% a salariului de baza detinut;

d) pentru 5 clase de elevi, o crestere cu 20% a salariului de baza detinut”, prevede proiectul de OUG.

Aceasta masura este propusa in contextul in care, in urma misiunii de audit financiar derulata la Ministerul Educatiei Nationale asupra Contului anual de executie a bugetului de stat pe anul 2018 incheiat de Curtea de Conturi, echipa de audit a facut urmatoarea recomandare:

"Conducerea MEN va intreprinde demersurile necesare pentru armonizarea prevederilor Legii nr. 153/2017 referitor la predarea simultana cu prevederile Legii nr. 1, cu modificarile si completarile ulterioare in sensul eliminarii obligatiei de acordare a acestei majorari personalului didactic de predare din invatamantul prescolar", este mentionat in nota de fundamentare a OUG.

Invatamantul simultan se poate organiza atat in invatamantul preuniversitar primar, cat si in cel gimnazial si presupune o suprasolicitarea neuropsihica mai intensa pentru profesori. In unele scoli, din lipsa de elevi, dupa cum legislatia in vigoare o cere, orele se tin cu mai multe clase in acelasi timp.

Mai exact, in localitatile izolate geografic sau lingvistic ori in localitatile in care efectivele de elevi corespunzatoare unui anumit nivel de clasa din invatamantul primar sau gimnazial sunt mai mici decat efectivele minime prevazute de lege si nu exista posibilitatea asigurarii transportului scolar se organizeaza clase in regim simultan, conform metodologiei. Organizarea claselor in regim simultan se face in interiorul aceluiasi nivel, primar, respectiv gimnazial.

ZIUA PROFESORULUI 2019. Ce salariu au dascalii debutanti si cei cu vechime

Grila de salarizare pentru profesori in anul scolar 2018-2019 arata mult mai bine fata de anii precedenti, cand salariile de baza in invatamantul preuniversitar si in domeniul universitar erau mult mai mici.

In invatamantul preuniversitar, pentru un profesor cu studii superioare, gradul I, gradatia 5, salariul de baza brut ajunge pana la 5.922 de lei, de la 4.935 de lei brut in ianuarie.

Salariul unui profesor debutant a ajuns pana la 3.680 de lei brut (3.581 de lei brut in ianuarie).

Un invatator/educator cu gradul I ajunge acum la un salariu de baza de pana la 4.736 de lei (peste 40 de ani vechime), de la 3.946 de lei in ianuarie.

Un invatator/educator debutant primeste 3.197 de lei brut (de la 2.664 de lei in ianuarie). Salariile profesorilor s-ar mai putea modifica in functie de performantele lor la clasa, a anuntat ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu. Aceasta a spus ca, in opinia sa, salarizarea diferentiata a profesorilor "ar fi foarte importanta". "Din punctul meu de vedere ar fi foarte important si in ceea ce priveste salarizarea profesorilor sa avem o salarizare diferentiata. Pentru ca cine munceste mai mult si are rezultate masurabile, teoretic ar trebui si recompensat in mod corespunzator. Din pacate, in acest moment, Legea salarizarii intr-o foarte mica masura, aproape deloc, ne permite acest lucru. Insa legea se poate schimba" a declarat Ecaterina Andronescu de curand. Ziua profesourlui. Spor de suprasolicitare neuropsihica

In plus, personalul didactic de predare beneficiaza, incepand din 2019, de spor de suprasolicitare neuropsihica, de 10% din salariul de baza. In prezent, acest spor nu este acordat si directorilor de scoala, insa acestia l-ar putea primi in viitor, existand deja o initiativa legislativa in acest sens.

ZIUA PROFESORULUI 2019, ce este prima de instalare