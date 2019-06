HOROSCOP SPECIAL: Zodia care este 100% norocoasă în a doua jumătate a anului 2019

Horoscop. Exista un singur semn al zodiacului care este cel mai norocos El va fi insotit de succes si noroc in toate sferele vietii in a doua jumatate a anului 2019

Si acesta este – Sagetatorul!

Pentru ei, aceasta perioada va fi cea mai de succes pentru ca parintele lor, Jupiter este alaturi de ei. El este considerat Marele Benefic, o planeta care aduce mari binecuvantari si noroc.

Jupiter a intrat in semnul Sagetatorului in noiembrie 2018 si va sta alaturi de acesti nativi pana in decembrie 2019, relateaza mesajeinspirationale.com.

In plus, Jupiter este conducatorul acestui semn. Cu alte cuvinte, planeta s-a intors acasa. Si acest aspect este considerat benefic pentru Sagetatori.

Jumatatea lui 2019 va trece sub influenta energetica puternica a Soarelui, Marte si Pamant. Acest lucru va afecta toate semnele zodiacului.

Sagetatorii vor avea cea mai buna perioada din ultimii 12 ani. A venit vremea voastra, o sa straluciti. Mult noroc!