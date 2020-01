Zodiac CHINEZESC 20-26 IANUARIE 2020. Mesajul de la inteleptii din Orient pentru cele 12 zodii!

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

O perioada in care vei descoperi cat este de usor sa iti arati interesele artistice si romantice. Nu ezita sa fii mai sociabil. Din punct de vedere emotional esti stabil. Dar poate ca ar trebui sa fii putin mai rezistent la criticile si comentariile acide ale celorlalti. Acest lucru iti va permite sa te concentrezi mai mult pe proiectele tale creationale.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Asteapta-te sa fii putin mai sensibil la modul in care actioneaza si reactioneaza oamenii din jurul tau. Acest lucru te va ajuta sa iti schimbi tu modul de actiune. Energia saptamanii te va ajuta sa te eliberezi de stres. Aloca-ti niste timp in care sa fii singur, dar ai grija sa nu te instrainezi sa ii neglijezi pe cei dragi. Daca esti implicat intr-un conflict, atentie la cuvinte. In cazul in care nu gasesti cuvintele potrivite, mai bine zambeste!

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Ai incredere in tine si in atractivitatea ta. Oamenii din jurul tau se vor simti atrasi ca un magnet de aceasta vibratie. Este o perioada excelenta pentru activitati care implica grupuri. Te integrezi mai usor in colectivitati. Iar daca esti singur iti poti gasi jumatatea. Cuplurile pot programa o calatorie de durata, sau macar un weekend romantic.

