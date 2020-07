Zodiac CHINEZESC 20-26 IULIE 2020. Mesajul de la inteleptii din Orient pentru cele 12 zodii!

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Te poti simti inhibat si neincrezator, mai ales la inceputul saptamanii. Actiunile tale sunt timide si rezervate, iar oamenii din jurul tau sunt insisenti si au multe solicitari. Din fericire, weekend-ul mai calmeaza atmosfera si iti da ocazia sa te relaxezi. Daca esti singur, nu sunt excluse aventuri romantice.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Ca sa ai succes pe viitor trebuie sa te comporti ca si cand ai avea deja. Vei face o mai buna impresie celor din jurul tau si, in plus, vei atrage exact ceea ce-ti doresti. Calmul si caldura de care dai dovada vor starni admiratia celorlalti. Exista si riscul unor dezamagiri personale, insa te vei repune rapid pe picioare. Cu ajutorul concentrarii si al autocontrolului vei reusi sa stralucesti in orice domeniu iti propui.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Comunicarea cu toata lumea este la nivel inalt in aceasta saptamana. Vei intalni foarte mutle persoane, in special gratie social media. Se anunta si calatorii care te vor ajuta sa iti indeplinesti planurile. Nu uita sa iei in considerare toate optiunile atunci cand iei o hotarare si nu ignora riscurile. Poti ajunge sa muncesti mai mult ca sa repari ceva ce ai stricat din graba.

