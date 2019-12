Zodiac CHINEZESC 2020. Ce aduce Anul Sobolanului de Metal pentru toate zodiile?

In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putin buni din acest punct de vedere.

Orice initiativa inceputa in acest an isi va arata roadele, daca faci ce se cuvine. Nu te juca si nu risca inutil. Nu te arunca orbeste in afaceri, nu te intinde mai mult decat iti este plapuma, pentru ca risti sa cunosti cealalta fata a monedei. In general, 2020 este un an mai mult decat fericit, departe de evenimente explozive sau catastrofe. Te poti astepta la un an elegant, dar pot aparea si momente de dispute. Dar, per total, se anunta un an benefic, in care te poti bucura de propriile realizari.

Daca nu stii ce zodie esti in horoscopul chinezesc, verifica aici, dupa anul nasterii!

Iata cum va fi Anul Sobolanului de Metal pentru fiecare zodie in parte.

Zodiac CHINEZESC 2020. Anul Sobolanului de Metal pentru Sobolan

Un an prosper pentru nativul Sobolan. Poate aparea o promovare sau un sprijin real in cariera. Pot aparea mici probleme cu sanatatea, insa acestea nu te vor impiedica sa ai realizari marete. Verifica-ti periodic, insa, sanatatea. Nu sunt excluse, in acest an, nici castiguri financiare neasteptate.

Zodiac CHINEZESC 2020. Anul Sobolanului de Metal pentru Bivol

Un an linistit si prosper pentru nativii zodiei Bivol. Norocul te va favoriza in tot ceea ce vei intreprinde si toate necazurile anterioare sunt pe cale sa se rezolve. Fii rabdator si nu le lasa in urma! Activitatea ta va fi recunoscuta de superiori, asa ca te poti astepta si la eventuale promovari, mariri de salariu sau premieri. Acasa sunt de asteptat multiple celebrari.

Zodiac CHINEZESC 2020. Anul Sobolanului de Metal pentru Tigru

Un an in care ai nevoie de mai multa precautie. Nu risca inutil, fara sa cunosti toate elementele necesare. Altfel poti pierde sume de bani care sa te destabilizeze atat financiar, cat si emotional. Fii rabdator, actioneaza cu precautie si rabdarea iti va fi rasplatita. De asemenea, renunta la actele de impulsivitate si fii mai conservator in abordarea viitorului.

