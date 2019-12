ZODIAC CHINEZESC 2020. Cum vor fi afectate zodiile în Anul Şobolanului Alb de Metal. Horoscop chinezesc 2020 pentru fiecare zodie

otrivit calendarului chinezesc, anul 2020, care va decurge sub semnul Șobolanului de Metal, promite mult noroc celor care vor încerca să-și atingă scopul prin metode oneste.

Urmează anul 2020, iar omenirea este gata să pășească într-o nouă perioadă istorică. Potrivi calendarului oriental, Șobolanul de Metal îl va înlocui pe pedestal pe Mistrețul de Pământ și va deschide un nou ciclu astrologic de 12 ani.

În plan global se consideră că de modul în care va începe noul ciclu va depinde viitoarea strategie a dezvoltării întregii civilizații.

În primul rând, ne preocupă problemele viitorului. Cum va fi anul 2020 și ce ne va aduce Șobolanul de Metal.

Șobolanul Alb de Metal 2020

Șobolanul este primul animal al horoscopului chinezesc. Anume el este cel mai respectat din zodiac. Totemul anului are un intelect înalt și intuiție. Șobolanul este un tactician și strateg genial, iată de ce acest animal ascuns și viclean reușește să facă față oricăror probleme.

Este de remarcat că, în conformitate cu calendarul chinezesc, noul an 2020 începe nu pe 1 ianuarie, ci la a doua lună nouă după solstițiul de iarnă. Șobolanul de Metal își va intra în drepturi pe 25 ianuarie 2020 și își va încheia „mandatul” pe 11 februarie 2021.

Elementul anului 2020 este metalul, iar culoarea care îi corespunde – albă. Metalul este un material dur, care simbolizează perseverență, combativitate, forță, fermitate, hotărâre. Unui astfel de șobolan îi este caracteristică lupta pentru dreptate și un caracter dur.

Culoarea albă simbolizează puritatea, înțelepciunea, sinceritatea, intențiile nobile și perfecțiunea.

Semnul zodiacal îi va ajuta pe cei care vor încerca să-și atingă țintele prin mijloace oneste, păstrează mediul ambiant și are o atitudine respectuoasă față de oameni. Cei care vor încerca să-și realizeze obiectivele prin metode necinstite, vor fi loviți de eșecuri și de dezamăgiri.

Cum va fi anul 2020 al Șobolanului de Metal

Horoscopul chinezesc ne asigură că îmbinarea anului Șobolanului cu metalul va aduce noroc persoanelor ambițioase.

Cei care își propun să se îmbogățească și să crească pe scara ierarhică, Șobolanul le va ajuta să obțină rezultatul dorit cu condiția ca această persoană să se dedice plenar acestui scop.

În plus, Șobolanul ajută oamenii să fie vizionari, iar metalul – să fie mai răbdători.

Șobolanul are o memorie bună, capabilă să rețină cele mai mici detalii și să extragă când este necesar din profunzimile conștiinței informațiile utile. El este întotdeauna plin de energie, poate îmbina mai multe activități simultan și cere altora executări prompte.

Șobolanul nu poate fi contrazis și nici nu încercați să-i schimbați părerea. Șobolanul își apără punctul de vedere și acest lucru îl poate determina periodic spre un egoism. Anume din acest motiv în noul an trebuie să luptăm cu acest defect și în ciuda acestei tendințe distructive să ajutăm persoanele din jur.

Odată ce Șobolanul este un simbol al dragostei și atenției, noile relații din 2020 trebuie să fie construite în baza unei încrederi reciproce. În afară de aceasta, această zodie nu suportă situații în care oamenii ascund ceva unul de altul.

Calea onestității va deveni o prioritate, iar noua dragoste va fi una fericită și durabilă. Însă, odată ce elementul metalului îi face pe cei din jur mult mai reci și mai puțin comunicabili, stabilirea unor noi cunoștințe va decurge foarte lent.

În ceea ce privește starea sănătății, în această privință anul 2020 ne va bucura. Experții recomandă să fim mult mai activi, să facem sport, să ieșim din zona de confort. Astfel ne vom îmbunătăți dispoziția și starea sănătății.

Cum trebuie să întâmpinăm noul an 2020 al Șobolanului de Metal

În pofida faptului că Șobolanul își adună toate lucrurile de valoare în vizuină, el este un pragmatic și nu tolerează gunoaie și lucruri inutile în casă. Curățenia generală în locuință este una obligatorie în ajunul noului an. Trebuie să strângem totul și să spălăm geamurile, prin care lumina va pătrunde în casă.

Odată ce rozătoarele preferă niște cuiburi confortabile, sărbătoarea de revelion trebuie să fie petrecută în casă, alături de familie. Pe de altă parte, Șobolanule este un animal social, nu suportă plictiseala, motiv pentru care are nevoie de companii vesele.

În ce privește paleta de culori, trebuie să menționăm că gospodarul anului 2020 preferă culorile de bază liniștite: gri, alb, negru. O astfel de îmbinare poate fi utilizată în țesuturile sclipitoare atât în decorațiile de revelion, cât și pentru propriul aspect.

Stilul și contururile stricte pot fi suplimentate cu accesorii strălucitoare: pandative metalice, cercei strălucitori, broșe lucioase.

Dacă vă doriți mai multe nuanțe, dați prioritate culorilor pastelate, culori discrete și o decorare liniștită a interiorului, punând accent pe detalii.

Puteți apela cu curaj la materialele eco, mai ales că acestea sunt în tendință acum. Utilizarea lor poate sublinia respectul față de natură. Șobolanul va aprecia acest lucru.

Pentru masa de revelion există anumite condiții speciale. Toate rozătoarele sunt niște omnivori cu un apetit bun, care preferă să roadă ceva. Anume din acest motiv masa de sărbătoare poate fi una bogată, diversificată, însă fără elemente exotice. Sunt suficiente bucate simple și sățioase.

Un atribut important este cașcavalul. Mozzarella, gorgonzola, camembert, parmezan vor îmbuna Șobolanul.

Anul 2020 al Șobolanului de Metal – un an bisect

Noul an 2020 va fi unul bisect, adică în calendar va apărea a 366-a zi (29 februarie). Anul bisect nu este o sentință, ci o excepție de la regulă! Să renunțăm la ideile că acesta ar aduce mai multe nenorociri, catastrofe și un dezechilibru al vieții. Totul va fi exact invers.

Odată ce anul 2020 va fi unul al Șobolanului de Metal, astrologii au declarat deja că metalul reprezintă o armură care ne va ajuta să ne protejăm de toate pericolele.

În același timp, trebuie să înțelegem că într-un an bisect se pot întâmpla evenimente neașteptate, la care nimeni nu se așteaptă.

Probabil, nu vom putea evita intrigi și conspirații, însă acest lucru nu presupune că trebuie să așteptăm pasivi în fața unor „uragane” fatale. Dimpotrivă, în astfel de ani trebuie să fim activi în toate aspectele vieții și să construim planuri prin care să reușim să extragem cașcavalul din capcană.

Astrologii afirmă că anul 2020 va deveni cea mai benefică perioadă pentru încheierea unor căsătorii, nașteri de copii, iar blana albă a șoricelului „va eclipsa” cu puritatea ei toate îndoielile și eșecurile.

Șobolan

Anul nașterii: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1984, 1996, 2008

Următorul an: 2032

Zodiacul chinezesc este puțin ironic, mai ales când ne gândim că semnul zodiacal al anului este cel mai puțin norocos. Astfel, persoanele aflate sub acest semn zodiacal o să simtă că au un nor negru deasupra capului. Este important să țină minte că acest lucru ține de perspectivă.

Bivol

Anul nașterii: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Următorul an: 2021

Cei născuți sub semnul zodiacal al Bivolului sunt puternici, dar și încăpățânați. Această încăpățânare caracteristică poate fi o problemă într-un an caracterizat de Metal. Pe de altă parte, succesul și norocul își vor face apariția în 2020, însă Bivolul trebuie să învețe să fie mai flexibil.

Tigru

Anul nașterii: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Următorul an: 2022

Tigrii sunt puternici, aventuroși și pasionali și se vor bucura cu adevărat de norocul care îi așteaptă în 2020. Aceștia vor profita de acest nou an care le permite să încerce lucruri noi și să exploreze teritorii necunoscute. Cu toate aceste, este bine să nu își asume prea multe riscuri.

Iepure

Anul nașterii: 1915. 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Următorul an: 2023

Iepurele este sensibil, rafinat și destul de rezervat. Prin urmare, într-un an care îi împinge spre lucruri noi, persoanele aflate sub acest semn zodiacal nu reușesc să se simte confortabil. Dorința Iepurelui pentru pace și liniște îl va face să se izoleze în acest an plin de noutăți și aventură.

Dragon

Anul nașterii: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Următorul an: 2024

Dragonii sunt carismatici și aventuroși. Aceștia adoră orice oportunitate care le permite să strălucească, iar anul Șobolanului de Metal le oferă multe astfel de oportunități. Persoanele aflate sub acest semn zodiacal vor avea parte de un an productiv, dar și presărat cu multe provocări.

Șarpe

Anul nașterii: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Următorul an: 2025

Șarpele este un semn zodiacal complex: este generos și, totuși, viclean, precaut și, totuși, imprudent. Punctul central al anului 2020 va fi despre relații, atât personale, cât și profesionale. Modul în care cultivă aceste relații va determina cât de departe va merge o persoană aflată sub acest semn zodiacal cu redescoperirea propriei persoane.

Cal

Anul nașterii: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Următorul an: 2026

Calul are tendința să își asume mult prea multe riscuri care nu-și au rostul în acest an. Astfel, persoanele aflate sub acest semn zodiacal vor să ducă totul la extrem. Pe de altă parte, independența caracteristică îi va ajuta să crească pe plan profesional.

Oaia

Anul nașterii: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Următorul an: 2027

Oaia este atentă, pasivă și orientată către familie. Persoanele aflate sub acest semn zodiacal reușesc să treacă prin acest an cu probleme minime. Totuși, aceste persoane nu trebuie să lase dragostea pentru pace și stabilitate să stea în calea schimbării și a oportunităților.

Maimuța

Anul nașterii: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Următorul an: 2028

Maimuța este cel mai zgârcit semn al zodiacului chinezesc. Pe de altă parte, anul 2020 va fi anul descoperirilor pentru persoanele aflate sub acest semn zodiacal și este posibil chiar să-și schimbe perspectivele pe plan profesional.

Cocoș

Anul nașterii: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Următorul an: 2029

Cocoșul este cu picioarele pe pământ și are curajul de a spune exact ce gândește. În plus, persoanele aflate sub acest semn zodiacal au tendința să se concentreze prea mult pe propria persoană, iar acest lucru nu îi va ajuta să ajungă prea departe în acest an. Este recomandat ca aceste persoane să se concentreze mai mult pe imaginea de ansamblu.

Câine

Anul nașterii: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Următorul an: 2030

Câinele va avea un an destul de ușor. Este momentul pentru noi începuturi, iar tot ce au de făcut persoanele aflate sub acest semn zodiacal este să-și urmeze instinctele. În plus, aceste persoane au multe principii și este indicat să nu le sacrifice pentru a ajunge unde își doresc.

Mistreț

Anul nașterii: 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Următorul an: 2031

Mistrețul este iubitor și plăcut, iar anul 2020, presărat cu noutăți, le va aduce mulți prieteni noi în jur. Pe de altă parte, persoanele aflate sub acest semn zodiacal reușesc să renunțe la persoanele toxice în acest an.