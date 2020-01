ZODIAC CHINEZESC 2020. Începe anul nou chinzesc, cel mai cunoscut ghicitor din Asia spune cum va fi pentru zodia ta

Este cea mai aglomerată perioadă a anului pentru So Man-fung Peter, unul dintre cei mai cunoscuți consultanți din Hong Kong, scrie CNN. El a calculat predicțiile de avere pentru anul șobolanului și nu numai.

Astrologia chineză și feng shui nu vor să-ți schimbe soarta și să prevadă ce se va întâmpla exact, spune So.

Cum functionează?

Pentru fiecare dintre semnele zodiacale chinezești, norocul va depinde în mare măsură de pozițiile Tai Sui - steaua care presedează peste tine și vizavi de Jupiter.

Pentru a afla ce înseamnă Anul Șobolanului pentru tine mai întâi stabilește care este semnul animalului pentru anul tău de naștere.

Șobolan: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Bou: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Tigru: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Iepure: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Dragon: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Șarpe: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Cal: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Oaie: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Maimuță: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Cocoș: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Câine: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Porc: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Şobolan

Cauți o relație romantică? Vestea bună este că norocul tău în iubire, de anul trecut, va dura până la 4 aprilie 2020. Acum, în ceea ce privește veștile proaste, s-ar putea să vă găsiți predispuși la gânduri negative și la mai multe perturbări în viață, cum ar fi accidentele.

Pentru a atenua impactul, ar trebui să călătoriți mai mult în 2020 și să luați în considerare donarea de sânge pentru a evita vărsarea sângelui dintr-un eventual accident.

Dar nu este totul rău. Ar trebui să fiți capabil să acumulați ceva bogăție, mai ales dacă sunteți angajat independent sau un antreprenor. Persoanele născute în lunile de toamnă și de iarnă ar trebui să evite renunțarea la impulsuri.

Bou

Fiind în uniune cu Tai Sui, oamenii născuți în anul boului se pot aștepta la un an confortabil, fără surprize majore și schimbări neașteptate. Ești binecuvântat de câteva puncte norocoase în acest an.

Este posibil să primiți sfaturi și ajutor de la persoane puternice sau de la supraveghetori, în special de la bărbați. Deși este mai ușor să câștigi încredere și să oferi în acest an, aceste oferte pot fi retrase în ultimul moment.

Tigru

Yi Ma, vedeta care reprezintă mobilitatea, strălucește asupra oamenilor născuți în anul tigrului în 2020. Acesta sugerează multe călătorii și mișcări ce se vor întâmpla anul acesta. În afară de asta, tigrii nu au stele foarte norocoase sau nefericite în constelațiile lor.

Este important să aveți grijă de sănătatea dvs. mentală în acest an, deoarece starea de spirit poate fi afectată de prezența Gu Chen, o stea care reprezintă stările de spirit proaste și de întristare, în constelația voastră. Acest lucru vă poate face să vă simțiți sumbru, fără niciun motiv.

Iepure

Persoanele născute în anul iepurelui s-au bucurat probabil de un an de relații excelente în 2019. În acest an, iepurii pot continua să aibă noroc în relațiile interpersonale, precum și în dragoste. Este, de asemenea, un an ideal pentru a te căsători dacă ai avut în vedere.

S-ar putea să obțineți sfaturi utile și ajutor de la figurile feminine puternice din viață. Un alt punct cheie pentru 2020: Continuarea educației și perfecționarea abilităților dvs. pentru muncă.

Dragon

Anul trecut, oamenii născuți în anul dragonului s-au bucurat de relații minunate. Efectul va dura până în aprilie 2020. Tot restul anului poate fi amețit de bârfe, întoarceri și posibile procese. Cel mai bine este să faci un pas înapoi când apar argumente în acest an.

Nu te încrunta încă. Din fericire, sunteți și în tripla unire cu Tai Sui. Efectul bun va ajuta la eliminarea unora dintre problemele din relații. O altă mare stea care strălucește peste tine este San Tai, stea reprezentând un statut social ridicat. Dacă ești angajat, s-ar putea să fii promovat dacă dai tot ce ai mai bun.

Șarpe

Oamenii născuți în anul șarpelui au avut un an de instabilitate și schimbări drastice anul trecut. Vești proaste: impactul poate trece asupra ta până în aprilie anul acesta. O veste bună: sunteți într-o uniune ascunsă cu Tai Sui în 2020 - ceea ce înseamnă că o mică doză de ajutor vă vine în cale.

Yue De, o stea norocoasă care semnifică greșeli care pot fi transformate în noroc, poate fi găsită în zodia dvs. Înseamnă că bunăvoința și faptele tale bune, precum iertarea cuiva, ar putea transforma nenorocirea în noroc.

Anul acesta, munca grea și veniturile vin mână în mână pentru șerpi. De asemenea, aveți grijă când vine vorba de a împrumuta bani prietenilor - este posibil să nu vă poată plăti înapoi o perioadă sau într-o perioadă anume.

Cal

În acest an, sunteți în conflict cu Tai Sui. Dar nu este o influență complet proastă. În timp ce oamenii născuți toamna și iarnă ar trebui să fie în siguranță anul acesta, cei născuți primăvară sau vara pot câștiga din aceste conflicte. Înseamnă, de asemenea, că vă confruntați cu un an de schimbări în relații.

Asta poate însemna că vei intra într-o nouă relație romantică, te vei căsători, te vei despărți sau vei avea un copil. Fii mai atent la finanțele tale și așteaptă-te să lucrezi mai mult decât de obicei în 2020. Cheltuielile pot fi îndreptate spre drumuri. S-ar putea să vă mutați.

Oaie

Oamenii născuți în anul oilor ar putea avea parte de bârfe, dar nu ar trebui să fie suficient pentru a aduce ghinion. Este un moment bun pentru a face un control medical, în special pentru femeile născute în anul oilor.

Vestea bună este că vei avea două stele norocoase - Zi Wei și Long De - în constelația ta. Prezența lor înseamnă, de obicei, că vei beneficia de mai mult ajutor și sfaturi utile în viața ta.

Maimuță

Maimuțele se vor bucura de o uniune pașnică cu Tai Sui în acest an. Puteți anticipa un an de stabilitate și relații interpersonale bune. Persoanele născute în anul maimuței ar putea să câștige putere sau să urce pe scara socială în acest an.

Dacă există un loc de muncă pe care l-ai urmărit, este un moment bun pentru a depune candidatura. În acest an pot exista pierderi financiare neașteptate.

Cocoş

Anul 2020 poate fi mai ușor pentru tine să construiești o relație romantică de durată. Dacă sunteți deja într-o relație stabilă, este posibil să fie momentul să vă duceți relația la nivelul următor.

Înțelept în carieră, veți obține mai multă putere datorită prezenței Tian Xi și Xian Chi - ambele sunt vedete norocoase care guvernează relațiile.

Nu vă fie teamă să fiți ambițioși la locul de muncă dacă doriți o promovare. În ceea ce privește sănătatea în 2020, persoanele născute în anul cocoșului se pot răni mai ușor decât de obicei. Pentru a evita acest lucru, puteți lua în considerare o posibilă donare de sânge.

Câine

Persoanele născute în anul câinelui au șansa de a întâlni pe cineva special în primele luni ale anului 2020. În 2020, câinii nu sunt în dezacord major cu Tai Sui, ceea ce înseamnă un an stabil înainte.

După un an muncitor din 2019, în sfârșit vă puteți relaxa și reîncărca în 2020. Poate fi anul în care veți fi promovat sau anul potrivit pentru a-ți construi o reputație mai bună.

Porc

Probabil că norocul dvs. se va transforma în mai bine în 2020. Este vizibil mai ales în ceea ce privește relațiile personale și averea. Binecuvântat de Mo Yue, vedeta pentru statutul social, este posibil să obții o promovare sau o afacere îmbunătățită.

Va fi mai ușor să vă înțelegeți cu oamenii. Pe de altă parte, ar trebui să fiți atenți la lucrurile voastre personale în acest an. De asemenea, este posibil să experimentați unele romanțe de scurtă durată.