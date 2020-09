Zodiac CHINEZESC 21-27 SEPTEMBRIE 2020. Mesajul de la inteleptii din Orient pentru cele 12 zodii!

In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

O saptamana linistita, cu multa socializare. Iesi mult, te intalnesti cu oameni. Ai grija, insa, sa nu ramai in urma cu treburile de la serviciu. Nu le poti face pe amandoua daca nu iti organizezi foarte bine timpul. Evita multitasking-ul si ia fiecare sarcina una cate una. Daca esti singur, nu este exclus ca dupa mijlocul saptamanii sa-ti intalnesti jumatatea.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

O saptamana dominata de reflectie. Simti nevoia sa mai acumulezi informatii inainte de a trece la actiune. Incearca sa nu intri in lupte de putere, nu te vor duce nicaieri si, in plus, te vor secatui de energie. Daca esti singur, ar trebui sa fii mai sociabil. Iesi mai des, mai ales in weekend. Totusi, n-ar trebui sa fortezi lucrurile. Daca esti implicat intr-o relatie, urmeaza o decizie foarte importanta. Succes!

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

O perioada pentru noi inceputuri, pentru rezolutii. Fa-ti planuri, sadeste seminte, lanseaza in Univers intentii. Nu este exclus sa calatoresti undeva pentru a-ti reincarca bateriile. Dragostea pluteste in aer, mai ales daca esti singur. Daca ai avut conflicte in cuplu, e vremea pentru sarutul de impacare. Dar, totusi, actioneaza cu delicatete.

