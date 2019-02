Zodiac chinezesc, a început Anul Mistreţului de Pământ! Specialiştii FENG SHUI dau pentru FIECARE ZODIE sfaturi, predicţii şi REMEDII!

Mistretul este unul din cele 12 semne din zodiacul chinezesc. Spre deosebire de astrologia vestica, fiecare semn din zodiacul chinezesc "conduce" un intreg an si aduce cu el energia sa particulara asupra a tot ce se intampla in urmatoarele 12 luni.

Asa cum este de asteptat, Anul Mistretului da semnalul de noroc si bogatie pentru cei nascuti in semnul Mistretului in 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 si 2007. Dar Mistretul influenteaza si norocul pentru celelalte 11 semne de animale din zodiacul chinezesc, in functie de relatia pe care o au cu porcul norocos.

Dat fiind ca anul chinezesc nu incepe la 1 ianuarie ca in calendarul roman, ci intre 20 ianuarie si 20 februarie poate fi data de start a anului chinezesc urmator si el difera de la an la an, cei nascuti in prima parte a lunii ianuarie apartin de anul chinezesc anterior.

Specialistul in feng shui si horoscop chinezesc si energii orientale, Kay Tom, ne releva informatii valoroase cu privire cum influenteaza energia Mistretului norocul celorlalte zodii chinezesti :

SOBOLANUL in Anul Mistretului de Pamant

Sobolanul va avea sansa sa prinda oportunitati rare in 2019. nu trebuie sa amane pentru ca o data trecuta oportunitatea, rara sansa sa mai revina. Este un an in care sa stea cu ochii vigilenti pe ce si-a propus ca sa se pregateasca pentru 2020 cand Sobolanul va prelua conducerea Anului chinezesc, dand energia sa drept dominanta anului urmator.

Sobolanul reprezinta directia spre nord, deci vor fi oportunitati ce se prezinta din directia aceasta. Pot fi dinspre nordul orasului tau, zonei, tarii sau lumii.

BIVOLUL in Anul Mistretului de Pamant

In relatie cu energia adusa de Mistret, Bivolul va actiona tot anul ca un diplomat ca sa previna o situatie conflictuala sa clocoteasca. Este un personaj de mare baza in echipa Mistretului dar trebuie sa fie atent sa nu aiba prea multa presiune pusa pe umerii sai. Este puternic si poate duce mult dar sunt limite si pentru el iar Bivolul trebuie sa isi vada aceste limite in 2019.

Un regim puternic pentru sanatate trebuie sa fie o alta prioritate. Exista riscul unor probleme de sanatate dinspre axa nord est / sud est, deci foloseste mult alb in decor si lenjerie alba de pat ca si contracarare a acestei energii.

TIGRUL in Anul Mistretului de Pamant

Sunt mari sanse ca Tigrii singuri sa isi gaseasca iubirea. Exista o atractie naturala intre Mistret si Tigru. Mai mult ca alte combinatii de animale din ciclul chinezesc al celor 12 animale, acestea doua se completeaza perfect. Exista, asadar, o distanta lunga parcursa impreuna de acestia. Pentru oricine cauta iubirea, este un an important in care sa iesi si sa socializezi. In general, este un an bun pentru Tigru.

Singura precautie pentru Tigru este sa fie atent la situatiile periculoase precum mersul pe alei intunecate seara, in locuri prea inalte precum acoperisuri de casa sau de bloc, sau participarea in activitati periculoase ce implica si focul. Este recomandat Tigrilor sa poarte sosete rosii sau lenjerie intima rosie sau o bratara rosie cat mai des in acest an, ca remediu impotriva acestor energii turbulente.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.