Zodiac chinezesc LUNAR IANUARIE 2020. Noi energii interpretate de înţelepţii din Orient pentru zodia ta

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Anul Mistretului va tine pana pe 25 ianuarie 2020 cand va fi inlocuit cu cel al Sobolanului de Metal. In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta in LUNA IANUARIE 2020:

Zodiac chinezesc LUNAR IANUARIE 2020 Sobolan

Este o luna buna pentru a-ti urma visurile. Poti primi vesti bune in legatura cu o noua relatie sau confirmarea unui nou job sau a unei pozitii pentru care ti-ai depus de curand candidature. Nu sunt excluse calatoriile, drumetiile sau alte activitati care implica intreaga familie. Simtul umorului te va ajuta sa depasesti multe situatii.

Zodiac chinezesc LUNA IANUARIE 2020 Bivol

Te bucuri de momente intense si pasionale, pe care nu le vei uita prea curand. Aranjamentul cosmic produce vibratii care vor contribui la vindecarea ta, fie de natura fizica, fie de natura emotionala. Accepta responsabilitatile care iti revin fara sa te plangi. Accepta-ti slabiciunile si confrunta-le, astfel incat sa faci pace cu tine insuti.

Zodiac chinezesc LUNAR IANUARIE 2020 Tigru

Multe credinte te tin pe loc la capitolul financiar, iar acum este momentul sa scapi de ele. Iti vei da seama cat de usoare sunt unele lucruri si cat de armonios se pot aseza daca nu te autosabotezi. Fa ceva, schimba ceva, oricat de mic, pentru a-ti schimba paradigmele. Desi grijile cu privire la bani pot fi reale, nu trebuie sa te lasi coplesit de ele. Poti gasi cai care sa-ti aduca bucurie si fericire.

