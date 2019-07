Zodiac chinezesc LUNAR IULIE 2019. Noi energii interpretate de înţelepţii din Orient pentru zodia ta!

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Anul Mistretului va tine pana pe 25 ianuarie 2020 cand va fi inlocuit cu cel al Sobolanului de Metal.

Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este "Traieste-ti viata din plin!". Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta in LUNA IULIE 2019 :

Zodiac chinezesc LUNAR IULIE 2019 Sobolan

Se anunta o luna linistita atata timp cat nu preiei asupra ta sarcinile si problemele altor oameni, desi este cam impotriva naturii tale sa iti lasi oamenii dragi de capul lor, cu lectiile lor de viata si fara implicarea ta. Toata luna trebuie sa fii cat se poate de placut si spiritual ca fel de a fi daca vrei sa ii faci pe altii sa coopereze pentru ideile tale. Lucrurile vor fi mai usoare pe planul de acasa si vor fi si momente romantice foarte agreabile.

Zodiac chinezesc LUNA IULIE 2019 Bivol

Deschide-ti mintea spre noi oportunitati in aceasta luna iar daca esti solo sa stii ca o noua relatie poate sa se dezvolte frumos. Spre mijlocul lunii, vei fi fortat sa faci un compromis intr-un aspect de familie sau ce tine de o legatura de dragoste, dar daca o faci cu gratie si acceptare totul va fi bine. Spre finele lunii, vor fi unele vesti bune si posibil progres in cariera si afacerile tale. O prietenie speciala va incepe sa evolueze intr-un mod surprinzator.

Zodiac chinezesc LUNAR IULIE 2019 Tigru

Tigrii sunt binecunoscuti pentru infatisarea lor spectaculoasa, deci daca ai momente in care te simti mai plouat in aceasta luna, de ce sa nu cumperi lucruri pentru un nou stil vestimentar sau sa iti schimbi radical stilul parului ? Nu este o solutie superficiala pentru un Tigru daca asta te imputerniceste. Cineva apropiat va avea nevoie de ghidarea ta pe un aspect personal in prima parte a lunii. Apoi, reverifica-ti finantele si strategia de a aduce si de a cheltui banii. Trebuie sa fii mai prudent. Spre finele lunii, asigura-te ca iti ramane timp suficient pentru iubire.

