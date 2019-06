Zodiac chinezesc LUNAR IUNIE 2019. Ce aduc NOU energiile interpretate de înţelepciunea chinezească?

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici!

Anul Mistretului va tine pana pe 25 ianuarie 2020 cand va fi inlocuit cu cel al Sobolanului de Metal.

Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

Zodiac chinezesc LUNAR IUNIE 2019 Sobolan

O luna in care pot aparea discutii dificile, dar necesare. Trebuie sa-ti spui punctul de vedere cat mai curand, chiar daca nu toata lumea va fi de acord cu el. In acelasi timp, da-ti voie sa te rasfeti putin. Distreaza-te, cunoaste oameni noi, fa-ti prieteni. Spre sfarsitul lunii, vor aparea si raspunsurile de care ai nevoie pentru a merge mai departe.

Zodiac chinezesc LUNA IUNIE 2019 Bivol

Ai avut multe de invatat in ultima vreme, despre tine, despre ce se petrece in jurul tau si cu tine. Esti foarte critic cu tine insuti, dar este timpul sa accepti imperfectiunile. Atat pe ale tale, cat si pe ale celor dragi tie. Ajusteaza-ti comportamentul in functie de aceste caracteristici. Dupa jumatatea lunii se anunta niste intalniri importante care iti vor aduce beneficii la locul de munca sau in afaceri. Urmeaza descoperiri interesante.

Zodiac chinezesc LUNAR IUNIE 2019 Tigru

Priveste atent in urma. Nu ti se pare ca tot repeti anumite actiuni care nu iti aduc niciun rezultat favorabil? Nu crezi ca e timpul sa schimbi strategia? De ce iti este frica de schimbare? Iesi din zona de confort. Numai asa poti obtine rezultatele pe care le doresti. Da, vei fi socat! Da, lumea din jurul tau poate fi contrariata! Dar cand vei vedea beneficiile, te vei convinge ca ai facut miscarea cea buna. Pentru cei singuri, se anunta o intalnire amoroasa foarte importanta.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO