Zodiac CHINEZESC saptamana 12-18 OCTOMBRIE 2020. Mesajul de la inteleptii din Orient pentru cele 12 zodii!

In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Saptamana aceasta concentreaza-te asupra ceea ce este cu adevarat important pentru tine. Vei vedea ca vei capata mai multa putere, iar ceilalti te vor respecta pentru aceasta decizie. Atentie, sa nu te epuizezi. Rezerva-ti timp si pentru relaxare.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Norocul este de partea ta in aceasta saptamana. Bucura-te de viata. Petrece timpul cu cei dragi si recupereaza perioada in care a trebuit sa fii departe de ei. Nu te mai indoi de tine insuti. Vezi ce anume te tine pe loc si schimba ce e de schimbat. Daca vrei sa fii fericit, cultiva-ti compasiunea.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Te enerveaza anumite comportamente, insa ar trebui sa te concentrezi mai mult pe ce faci tu, si nu pe ce fac ceilalti. Inainte de a-ti lua un angajament, asigura-te ca poti duce la bun sfarsit ce ai promis ca faci.

