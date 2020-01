Zodiac CHINEZESC săptămâna 13-19 IANUARIE 2020. Mesajul de la înţelepţii din Orient pentru cele 12 zodii

Iata zodiacul chinezesc pentru saptamana 13-19 IANUARIE 2020 din anul chinezesc guvernat de Mistretul de Pamant. Anul Mistretului va tine pana pe 25 ianuarie 2020 cand va fi inlocuit cu cel al Sobolanului de Metal.

Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este "Traieste-ti viata din plin!". Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Ai nevoie de idei noi si de inspiratie ca sa iti improspatezi mintea si spiritul. Iesi in exterior si priveste frumusetea naturii sau admira cladiri minunate. Ai fost prea ingrijorat si implicat in probleme mici. Mergi inainte cu lucrurile pe care vrei sa le faci si aceste mici frecusuri se vor rezolva in timp oricum. Permite weekendului sa isi gaseasca propria forma in care sa te lasi si tu implicat.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Cei dintre boi care faceti cercetari sau mergeti mai departe in domeniul studiilor trebuie sa stiti ca exista acum energii puternice celeste care va sustin. De asemenea, Cainii implicati in cariera trebuie sa fie cu urechile bine ciulite pentru oportunitati. Pentru multi dintre voi, va exista progres in zona muncii in urmatoarele saptamani. In weekend, atentia iti va fi pe dragoste si pe relatiile personale.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Daca esti Tigru, desigur ca posezi capacitatea de a avea rabdare cu altii, dar poti fi rabdator cu tine insuti? Ai cumva asteptari nerealiste de la tine? Trebuie sa te gandesti mai profund la aceste intrebari, sa te calmezi si sa devii mai bland cu tine insuti. De ce sa nu incerci sa evadezi din agitatie in weekend? Iesi o singura zi undeva in liniste si bine, sau macar pentru cateva ore.

