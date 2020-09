Zodiac CHINEZESC saptamana 14-20 SEPTEMBRIE 2020. Mesajul de la inteleptii din Orient pentru cele 12 zodii!

Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.

Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici!

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Vino in fiecare sambata pe Sfatulparintilor.ro pentru a afla mesajele intelepciunii chinezesti pentru zodia ta!

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Comunicarea poate fi mai dificila la inceputul saptamanii, insa nu este cazul sa depui armele. Concentreaza-te mai mult pe tonul vocii, pe modul in care iti expui mesajele. Daca esti singur, joi-vineri, se anunta o intalnire cu magnetism puternic. Daca esti implicat intr-o relatie, fii atent cum gestionezi gelozia.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Relatiile trebuie analizate la modul "ce poti face tu pentru mine!", iar cand spui TU este vorba, de fapt, tot de tine! Miercuri pare o zi perfecta pentru a te ocupa de afaceri. Lasa weekend-ul pentru amor. Daca esti singur, se pare ca opusii se atrag. Fii atent la impulsivitate!

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Aranjeaza-ti prioritatile. Ai tendinta sa fii haotic si sa intarzii cu toate termenele de predare. Concentreaza-te mai bine la organizarea timpului, pune-le in ordine si vei vedea ca se poate. In afaceri sau in dragoste este nevoie de o comunicarea sincera. Spune direct ce vrei, fara ocolisuri, dar cu tact. Weekend-ul se anunta stralucitor in amor! Daca esti singur, sunt sanse mari sa intalneseti o persoana speciala.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.