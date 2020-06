Zodiac CHINEZESC săptămâna 15-21 IUNIE 2020. Mesajul de la înţelepţii din Orient pentru cele 12 zodii

Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Ai o atitudine de responsabilitate asupra actiunilor tale, dar din cand in cand iti place si sa te plangi ca totul ti se intampla numai tie. Ai grija cum iti alegi pasii. In dragoste, romantismul pluteste in aer. Profita la maximum de acest context astral si fii mai sociabil. Daca esti singur, sunt sanse sa iti intalnesti jumtatea.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Luni si marti sunt zile importante pentru sfera profesionala. Se anunta intalniri de bun augur, iar oamenii pe care cunosti pot fi cuceriti de charisma ta. Ai grija, insa, sa nu te grabesti cu prejudecati si raspunsuri pripite. Rezerva-ti weekend-ul pentru prieteni si partenerul de viata. Daca esti singur, ai putea cunoaste o persoana importanta. Fii putin mai indraznet.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Daca crezi cu adevarat in ceva, declara-ti crezul ferm si sincer. In caz contrar, oamenii vor deveni suspiciosi si vor incepe sa te controleze. Miercuri si joi se anunta zile importante pentru zona profesionala, dar pot aparea presiuni din cauza unor opinii diferite. Daca esti convins ca ai dreptate, lupta pentru punctul tau de vedere. In weekend rezerva-ti mai mult timp pentru dragoste. Partenerul s-ar putea simti neglijat.

