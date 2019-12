Zodiac CHINEZESC săptămâna 2-8 DECEMBRIE 2019. Mesajul de la intelepții din Orient pentru cele 12 zodii!

Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este "Traieste-ti viata din plin!". Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Ai multe la care sa te gandesti. Daca chiar vrei sa dai de capat unei situatii emotionale, asculta-te mai intai pe tine ce ai de zis dar si cealalta parte. Dai impresia exacta si onesta cu privire la ce simti si doresti ? Dupa mijlocul saptamanii, unii Sobolani vor calatori in timp ce altii se vor bucura in tihna de mediul lor de acasa.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

In aceasta saptamana te vei suprinde punand aceeasi veche intrebar : Eu sunt problema ? Raspunsul categoric este : Nu, problema e la ei. Tu faci lucrurile corect si esti pe drumul bun, indiferent cine ce are de zis sa te destabilizeze. Orice ai de gand spre finele saptamanii, studiaza cu atentie ce se merita si ce nu si abia apoi fa planuri solide.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Asteapta-te la rasete mai multe in aceasta saptamana pentru ca tonul va fi unul usor si placut inimii tale. Vei continua sa fii o persoana ocupata dar vor fi spatii in care sa te bucuri si sa apreciezi compania altora. La mijlocul saptamanii, recupereaza din mesaje sau apeluri altfei vei avea unele neplaceri de solutionat ulterior. Dupa aceea, concentrarea va fi sa aranjezi intalniri de weekend sau sa raspunzi la unele invitatii.

