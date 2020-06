Zodiac CHINEZESC saptamana 22-28 IUNIE 2020. Mesajul de la inteleptii din Orient pentru cele 12 zodii!

In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Programeaza intalnirile de afaceri la inceputul saptamanii. Ai mai multa energie si astrele sunt favorabile depasirii concurentei. Fii cu ochii pe oportunitati. Weekend-ul rezerva-l romantismului. Mai ai nevoie si de momente relaxante si pasionale in viata. Nu este exclus ca duminica sa ai o iesire glamour cu partenerul.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

La inceputul saptamanii, lucrurile se misca mai lent decat ti-ai fi dorit. Dar nu trebuie sa te dai batut. Mergi inainte pana la punctul final. Dupa mijlocul saptamanii iti indrepti atentia spre dragoste. Te poti simti ca intr-un vartej amoros, dar iti place la culme ce simti. Aveai nevoie de aventura din acest punct de vedere.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Inceputul saptamanii anunta castiguri financiare norocoase. Profita de perioada avantajoasa pentru a incepe proiecte noi. Mijlocul saptamanii se anunta favorabil deciziilor importante in amor sau in cariera. Daca ai amanat vreo hotarare sau vreo actiune, acum este o momentul prielnic sa o faci. Weekend-ul se anunta exploziv in special pentru cei singuri. Indrazneste mai mult.

