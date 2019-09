Zodiac CHINEZESC săptămâna 23-29 SEPTEMBRIE 2019. Mesajul de la înţeleptii din Orient pentru cele 12 zodii!

Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este "Traieste-ti viata din plin!". Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Saptamana incepe sub auspicii bune si stralucesti atat in viata profesionala, cat si in viata personala. Apar oportunitati financiare, iar cei singuri isi pot intalni jumatatea, spre mijlocul saptamanii. In weekend, responsabilitatile casnice va pot da batai de cap, insa ai grija sa iti asiguri si cantitati egale de ras, odihna si relaxare. Cuplurile pot planifica ceva special.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Inca de la inceputul saptamanii, vibratii calde iti invaluie atat viata personala, cat si pe cea profesionala. "Prioritizarea" este cuvantul cheie, spre mijlocul saptamanii. In caz contrar, vei ramane in urma cu ceea ce ti-ai propus, fix cand unii ochi sunt pe tine pentru a-ti monitoriza activitatea. Weekend-ul aduce romantism. Chiar daca mai apar de facut niste treburi casnice, da-ti voie si sa re relaxezi.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Pana spre mijlocul saptamanii, alege sa faci doar ce poti. In caz contrar, altii vor profita pe nedrept de generozitatea si bunatatea ta. Poti fi cautat de oameni care au nevoie de ajutorul si intelepciunea ta. In weekend, romantismul pluteste in aer. Petrece timp de calitate de persoanele dragi tie. Si chiar poti reusi sa iti dedici si tie cateva clipe de singuratate pentru a face niste introspectii.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.