Zodiac CHINEZESC saptamana 25-31 MAI 2020. Mesajul de la inteleptii din Orient pentru cele 12 zodii!

Iata zodiacul chinezesc pentru saptamana 25-31 MAI 2020. Din 25 ianuarie 2020 Anul Mistretului a fost inlocuit cu cel al Sobolanului de Metal. In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.